Farul II a reluat pregătirea odată cu prima echipă. „Vrem să promovăm!”

Cele două formaţii s-au antrenat împreună la Ovidiu, iar jucătorii au fost supravegheaţi atât de antrenorul formaţiei secunde, Sorin Rădoi, cât şi de managerul tehnic al primei echipe, Gheorghe Hagi.





De altfel, „Regele” şi-a propus să urmărească de acum încolo mai multe şedinţe de pregătire a echipei a doua pentru a monitoriza eventuali fotbalişti care ar putea face pasul la echipa mare.





„Pornim în acest an cu gânduri măreţe. Ne dorim, aşa cum am declarat şi înainte să intrăm în vacanţă, să promovăm. Trebuie să formăm cât mai mulţi jucători pentru echipa mare. Am discutat cu domnul Hagi şi în vacanţă şi este hotărât să începem împreună această pregătire. Eu îmi doresc ca foarte mulţi jucători de la echipa a doua să facă pasul spre prima echipă şi în acelaşi timp să demonstrăm cu toţii că merităm să fim la Farul. Noi vom avea o perioadă mai lungă de pregătire faţă de echipa mare şi această pregătire nu este prea plăcută pentru jucători. Ne bucurăm pentru că putem crea foarte multe automatisme între jucători şi nu este decât un lucru benefic faptul că avem mai mult timp la dispoziţie pentru pregătire. Îmi doresc să începem foarte bine această parte de campionat, să reuşim să câştigăm cele trei meciuri care ne-au mai rămas, ca după aceea în play-off să putem disputa meciurile care ne-au mai rămas la dispoziţie”, a declarat antrenorul echipei a doua a celor de la FC Farul, Sorin Rădoi.





A doua echipă a celor de la Farul Constanţa a reluat pregătirile odată cu echipa mare.