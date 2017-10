Sâmbătă, „marinarii“ joacă acasă la Concordia Chiajna

Farul face marcaj la Eugen Trică

Constănțenii întâlnesc formația de pe locul trei, o echipă cu aspirații la promovare și care are în lot multe nume cunoscute. Ajunsă pe un nesperat loc opt în clasament, cu 13 puncte, performanță la care puțini se așteptau, având în vedere cum a pornit la drum, Farul susține sâmbătă, de la ora 11, un nou meci dificil, în fieful echipei de pe locul trei, Concordia Chiajna. Candidată la promovare, formația ilfoveană are în lot câțiva jucători valoroși, capul de afiș fiind ținut de Trică și Iencsi, însă și Cosic, Budean sau Oae sunt fotbaliști de luat în seamă. „Ne străduim în continuare să adunăm puncte, care să ne ducă până în iarnă cu o oarecare liniște, iar apoi vom vedea ce va mai în-tâmpla, Dumnezeu cu mila! La Chiaj-na, încercăm să punem probleme, interesându-ne în primul rând jocul nostru. Concordia are jucători de marcă, dar nu evoluează numele, să-i vedem și la joc. Nu știu dacă nouă ne e frică de ei pe cât le e frică lor de noi, pentru că avem obiective diferite. Sabia e mai aproape de gâtul Concordiei decât de al nostru”, a declarat Ioan Sdrobiș, antrenorul principal al Farului. „Nu trebuie să-l lăsăm pe Trică să joace”, a identificat una dintre cheile meciului veteranul Ion Barbu, component al unei apărări care a primit doar opt goluri până acum, fiind pe locul doi în serie la acest capitol. „La Farul, facem o muncă foarte grea la ora actuală. Ne confruntăm cu neajunsuri și nu lucrăm într-o atmosferă liniștită, dar o parte a jucătorilor au înțeles că fotbalul e o meserie și-și fac datoria indiferent de condiții. Cu chiu cu vai, am adunat 13 puncte, ceea ce e un fundament moral pentru echipă. Unii pronosticau că vom face doar 3-4, dar puteam avea și mai mult de 13. Deocamdată, jocul suferă, momentele de fluctuație, normale, de altfel, fiind vizibile și din avion, dar jucătorii au preocuparea de a se autodepăși” Ioan Sdrobiș, antrenor Farul Formația probabilă a Farului: Al. Răuță - Nițescu, I. Barbu, L. Ștefan (cpt.), Vajou, Pașcovici - Scărlătescu, Boboc, Parfenie, I. Lupu - Ad. Câmpeanu. Arbitrează Daniel Decă (Brăila); asistenți, Dragoș Vlad (Târgoviște), Monica Rigo (Cluj); rezervă, Ionuț Iugulescu; observatori, Ion Coman (ambii, din Târgoviște), Marius Ciugarin (București).