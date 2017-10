Farul este o echipă în formare, care dă încredere

Echipa constănțeană a lăsat o bună impresie în cel mai greu meci din deplasare de până acum, jucat în fieful viceliderei Săgeata. Atitudinea arătată de „marinari“ și realizările din timpul partidei dau speranțe că, sub bagheta lui Sdrobiș, se poate naște o nouă formație a Farului de luat în seamă. Învinși, dar aplaudați. Așa au sfârșit „marinarii” meciul de la Năvodari, o nouă partidă pe placul fanilor Farului, care au apreciat determinarea lui Câmpeanu și compania și au sărit în sus la fiecare dintre importantele ocazii ale constănțenilor, rămase însă fără rezultat. „Ambele echipe au jucat la maximum de potențial, fără menajamente în ceea ce privește efortul. Am arătat că, mâine-poimâine, putem deveni o echipă. Am avut un cuvânt de spus la Năvodari. Păcat că am ieșit de pe teren învinși, dar, s-a văzut încă o dată, atunci când Câmpeanu nu e în ziua lui de gol, avem probleme. Ne-a lipsit prospețimea la finalizare, contând și lipsa de experiență a copiilor, care ratează din situații prea clare. Am început jocul cu trei jucători sub 21 de ani, Rusu, Nițescu și Lupu. La ce gândescu eu, suntem în grafic în acest moment. Farul este o echipă în formare, care dă încredere. Deocamdată, obiectivul nostru e menținerea în Liga a II-a, în primele 8-10 echipe. La ora aceasta, puteam avea ușor 14 puncte. Avem 10, dar, încet-încet, vom îmbunătăți această zestre”, a declarat antrenorul principal al Farului, Ioan Sdrobiș. „A fost un meci foarte frumos la Năvodari, însă, iarăși, nu am avut șansă. Îmi pare rău că nu am primit penalty la acel henț în careu pe care arbitrul asistent nu l-a văzut. Meci de meci ne confruntăm cu probleme de arbitraj. 6-8 puncte ne-au mâncat arbitrii, însă poate că asta le e valoarea”, a spus și patronul Farului, Giani Nedelcu. Exemplul Năvodari „Părintelui” Sdrobiș i-a plăcut ce a văzut la Năvodari în ce privește sprijinul pe care îl primește echipa pe plan local. Așa ar vrea să fie și la Farul. „Visez la o implicare a tuturor în viața echipei, așa cum e aici la Năvodari, orașul și toți factorii locali fiind în jurul lui Aurel (n.n. - Șunda). Iar acolo unde toată lumea conlucrează, lucrurile merg bine. De aceea și este Săgeata pe locul doi”, a spus Sdrobiș, care a remarcat că Farul a început să joace și în deplasare de la egal la egal cu toți adversarii. *** „Cel mai important este să fim pe primele două locuri, promovabile, la finele campionatului. După cum vedeți, lupta este acerbă. Sâmbătă, am întâlnit un adversar, Farul, foarte bine organizat. Chiar dacă am câștigat, a fost cel mai greu meci susținut de noi acasă, mai greu poate și decât cel cu Chiajna, pe care l-am pierdut. Farul s-a închis bine și, de câte ori a avut ocazia, și-a creat ocazii. Ioan Sdrobiș a făcut o treabă foarte bună. Echipa noastră își face bine datoria, acum să vedem dacă și ceilalți factori din jurul Săgeții pot ține pasul cu noi” Aurel Șunda, antrenor Săgeata Năvodari