Farul este aproape de a-l lua pe fundaşul Ducu Ninu, de la Steaua

Farul este aproape de a-l lua pe fundașul Ducu Ninu, de la Steaua

Echipa constănțeană vrea să-și întărească apărarea, iar tratativele pentru împrumutul jucătorului de la clubul din Ghencea sunt avansate. „Discuțiile pentru achiziționarea de la Steaua a lui Ninu se află într-o fază avansată”, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, Giani Nedelcu, patronul Farului. „Marinarii” l-au mai dorit pe fundaș și cu ceva timp în urmă, iar acum mutarea a redevenit de actualitate. „Se pare că îl vom lua pe Ninu”, a anunțat și antrenorul Ștefan Stoica, jucătorul urmând a veni la Farul sub formă de împrumut până în vară. În vârstă de 23 de ani (este născut pe 28 august 1986, la Craiova), Emil Ducu Ninu are 1,82 m și 72 kg și poate juca stoper sau fundaș dreapta. În cariera sa de până acum, plecată, la nivel juvenil, de la CSS Craiova și Școala de Fotbal „Gică Popescu”, Ninu a mai evoluat la FC Național, Steaua, Gloria Buzău și Gloria Bistrița. Ieri, Farul a susținut în Antalya o nouă partidă amicală, întâlnind echipa clasată pe locul patru în prima ligă a Armeniei, FC Banants, în fața căreia a pierdut cu 1-5 (0-3). Golul Farului a fost realizat de Doicaru, din penalty, la scorul de 0-4. Ștefan Stoica a folosit în acest meci următorii jucători: Cezar Lungu - Ignat, Pătrașcu, Tudorache, Mansur - Andrade, Henry, Fatai, A. Iovănescu - Chico, Doicaru. Portarul Lungu este de la Steaua (în precedentele amicale a jucat, tot împrumutat, Cătălin Grigore, de la Unirea Urziceni), Farul menajându-i și ieri pe goal-keeperii deplasați în Antalya, Sardescu și Vlas, care au avut probleme medicale. Se pare însă că, în următorul meci amical, cel de mâine, cu NK Hrvatski Dragovoljac (locul cinci în liga a doua a Croației, la finele turului), cei doi portari ai Farului vor putea fi, în sfârșit, folosiți. „În fața unui adversar puternic - FC Banants a jucat în cupele europene și e an de an în prim-planul fotbalului armean - noi am folosit o formulă de echipă experimentală cu mulți tineri, cărora am dorit să le dau un meci întreg. În plus, am recurs și la câteva improvizații (Ignat fundaș dreapta, Fatai mijlocaș, Mansur fundaș stânga), Chico vine după o accidentare, iar Ignat și Doicaru, noi achiziții, sunt puțin în urmă cu pregătirea. Oricum, chiar și așa, scorul e cam sever față de realitatea din teren. Am luat ușor câteva goluri. A fost însă un test bun pentru copii, să vadă unde mai au de muncă. În această săptămână, nu pun preț pe rezultatele meciurilor amicale, interesându-mă, ca și până acum, tot acumulările fizice. Nu vrem să câștigăm acum, iar apoi să pierdem în campionat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ștefan Stoica. „Mourinho” este hotărât ca în meciul de verificare de pe 9 februarie, cu Györi ETO FC, locul cinci în prima ligă din Ungaria, să le dea din nou credit pentru 90 de minute celor utilizați mai puțin și juniorilor.