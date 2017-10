Sâmbătă, de la ora 11, „marinarii” joacă pe terenul lui CS Otopeni

Farul e rănit, dar nu se predă

Deși sunt măcinați de probleme de lot, constănțenii încearcă să aibă o prestație onorabilă sâmbătă, la capătul căreia să nu piardă. Necazurile se țin scai de Farul. După înfrângerea la scor de pe teren propriu cu Ceahlăul (1-5), „marinarii” joacă sâmbătă la Otopeni, contra unui adversar redutabil acasă, cu lotul în piuneze, având cinci jucători indisponibili, Buzea și Lupu suspendați, Vajou, Abuzătoaie și Patriche accidentați, iar Barbu cu șanse reduse de a putea fi folosit. Totuși, chiar și în aceste condiții, constănțenii nu și-au pierdut speranța într-un rezultat bun. „Ne propunem să jucăm și să ne facem datoria. Și un egal e foarte bun, pentru că orice punct contează pentru noi”, a spus antrenorul principal Gică Butoiu. „Nu avem în echipă un jucător care să ne câștige de unul singur meciurile, însă, de fiecare dată când am muncit, am alergat și am dat totul pe teren, am adus bucurii suporterilor. Sperăm ca așa va fi și sâmbătă”, a declarat și portarul Dan Zdrâncă. Formația probabilă a Farului: Zdrâncă - Nițescu, L. Ștefan (cpt.), Pașcovici, Sascău - Husein, Stăncioiu, G. Munteanu, Păduraru - Șt. Ciobanu, Dutciuc. Arbitrează Marius Avram; asistenți, Mircea Orbuleț, Iulian Radu (toți, din București); rezervă, Ionuț Iugulescu (Târgoviște); observatori, Mihai Prunariu (Tg. Jiu), Mario Agiu (București).