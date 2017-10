Farul e lipsită de doi titulari, Matei şi Larie, la meciul cu FC Snagov

Farul e lipsită de doi titulari, Matei și Larie, la meciul cu FC Snagov

„Îngălbeniți” la Ploiești, juniorul „marinarilor” și fundașul central stânga ratează partida de sâmbătă, de la ora 11, de la Constanța. Nici golgeterul Chico nu va reveni pe teren. Ștefan Stoica, antrenorul Farului, se vede lipsit la meciul cu FC Snagov de doi dintre titularii săi, Matei și Larie. Ambii au acumulat la Ploiești al patrulea cartonaș galben și sunt suspendați sâmbătă. Este foarte posibil ca Stoica să-l înlocuiască pe Matei în rolul juniorului cu stoperul Florentin Tudorache (18 ani neîmpliniți), care ar acoperi astfel și lipsa din apărare a lui Larie, post pentru care Stoica îi mai are ca variante înlocuitoare sâmbătă pe Păcuraru și Pătrașcu. Slovenul Rastovac vine după o accidentare și nu a mai jucat de aproape opt luni, iar Ignat e și el în refacere, în urma unei rupturi mus-culare. Tudorache a debutat pentru Farul în meciul cu Petrolul și este prima rezervă de junior a principalului Farului, care nu se arată mulțumit de Mansur, deficitar la capitolul poziționare în teren pe flancul stâng. Dacă, totuși, Ștefan Stoica s-ar opri la nigerian, acesta ar putea juca pe postul său de bază, mijlocaș stânga. Un alt junior al Farului, Henry, a fost accidentat în ultimul timp. Matei este în acest moment la lotul național Under-19, cu care, mâine, de la ora 14,30, pe stadionul „Juventus” din București, va susține un amical contra Elveției. Lovit la Ploiești, unde a suferit o contuzie la genunchiul drept, fiind înlocuit din această cauză în minutul 58, autorul golului Farului, Pantelie, se va reface pentru partida cu FC Snagov, meci în care are șanse să fie apt și Andrade. „Pantelie a suferit lovitura în prima repriză, iar la pauză mi-a zis că va rezista. În partea secundă însă a cedat, nemaiputând să facă schim-bări de direcție. Înaintea partidei de la Ploiești, Andrade s-a ales cu o inflamare a fasciei la coapsa dreap-tă. De mâine (n.n. - astăzi), ar putea începe alergările și, teoretic, dacă rezistă la pregătire, l-am putea avea apt la meciul cu FC Snagov. Chico în schimb va rata și această parti-dă. Portughezul e pe drumul cel bun, din această săptămână ar putea reveni la antrenament, dar nu are cum să intre în formă până sâmbătă. Un alt indisponibil este Vlas”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristian Dobre, doctorul Farului. După meciul de la Ploiești, „marinarii” au avut liber ieri, urmând a începe pregătirea din această săptămână azi după-amiază. „La Ploiești, am jucat pentru victorie, dar ne mulțumim și cu punctul obținut, care ne menține în cursa pentru promovare. În repriza a doua, am încercat să înscriem și să dăm lovitura, însă nu am reușit. Pe final, am conservat rezultatul, pentru că ar fi fost prea de tot să pierdem două meciuri la rând in extremis”, a declarat Ștefan Stoica.