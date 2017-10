Farul e convinsă că Federaţia îi va da dreptate în litigiul cu Petrolul

Farul e convinsă că Federația îi va da dreptate în litigiul cu Petrolul

Clubul constănțean spune că, în diferendul cu suporterii, lucrurile sunt clare, astfel că echipa ploieșteană este obligată să le permită accesul la meci fanilor „marinarilor“. În așteptarea deciziei federale în litigiul dintre Farul și Petrolul pe tema suporterilor constănțeni, cele două tabere au continuat, ieri, războiul declarațiilor. Primul a ieșit la atac managerul general al ploieștenilor, Valeriu Răchită, care a acuzat că omologul său constănțean, Vicențiu Iorgulescu, l-a amenințat că, la meci, va crea o atmosferă potrivnică Petrolului. „Vicențiu mi-a transmis, textual, că, dacă nu permitem accesul suporterilor și dacă vreau să văd cât este el de șmecher, atunci o să aducă galeria Astrei să cânte pe «Ilie Oană». Astfel de amenințări nu fac decât să mă amuze. Problema e limpede. Nu putem să asigurăm securitatea galeriei Farului. Am încercat să obținem înțelegere din partea constănțenilor, dar ne-am lovit de refuzul lor”, a declarat Răchită. Vicențiu Iorgulescu spune însă că toată tevatura e iscată de fapt de Răchită, care, tipic lui, încearcă să creeze o stare de tensiune și să-l bage pe oficialul farist în gura suporterilor Petrolului. „Răchită m-a sunat și a început să mă amenințe că, dacă nu încetăm scandalul cu suporterii, îl va folosi pe Liviu Mihai II, putându-se prevala de unele hibe ale contractului de împrumut. Nici pomeneală să-i fi spus că-i aduc fanii Astrei pe cap. Eu nu știu pe nimeni de la Astra și nu am nimic cu fanii Petrolului. Pe Răchită îl respect, dar, dacă îi e frică de meciul cu noi, să nu încerce acum să facă atmosferă”, a declarat Iorgulescu, pentru „Cuget Liber”. Managerul general al Farului crede că gruparea constănțeană nu are cum să nu primească un răspuns favorabil de la Comisia de Competiții a Federației, care judecă interpelarea „marinarilor”. „E clar, nu știu de ce mai comentează Petrolul. Trebuie să primim un număr de bilete egal cu 5% din capacitatea stadionului. Regulamentul e pentru amândouă echipele. Dacă nu vom fi lăsați cu suporteri, îi dau foc ROAF-ului (n.n. - regulamentului). Nu pot să tac din gură și să le spun fanilor noștri că nu vrea Vivi să le dea bilete. Eu trebuie să-i apăr pe suporteri și să ard pentru ei. Cum să mergem fără suporteri la Ploiești, ce, suntem suspendați?”, ne-a mai spus Iorgulescu. Nu mai au răbdare cu Momir Desnica Farul încă nu a reușit să-l legitimeze pe fundașul central sârb de 31 de ani Momir Desnica, iar managerul general al clubului constănțean a spus că, dacă situația nu se va rezolva în cel mai scurt timp, „azi (n.n. - ieri), mâine (n.n. - astăzi)”, „marinarii” se văd nevoiți să renunțe la fotbalist. „E prea târziu apoi. Ce să mai facem cu el în 4-5 meciuri?”, ne-a spus Vicențiu Iorgulescu. Altfel, pentru meciul cu Petrolul, va reveni Gaston, după etapa de suspendare, dar slovenul Rastovac, care abia astăzi va începe alergările, va fi în continuare indisponibil.