Farul descinde în Cetatea Băniei. Hagi: „Respect Craiova, dar vreau să câştig”

După un succes categoric pe teren propriu, 3-0 cu Dinamo, FCV Farul se pregăteşte să susţină un nou meci important, în deplasare. Vineri, 27 august, de la ora 21.00, formaţia constănţeană va întâlni, în Bănie, nou promovata FC U Craiova 1948, într-o partidă contând pentru etapa a şaptea a Ligii I la fotbal.Managerul tehnic Gheorghe Hagi şi-a exprimat respectul pe care îl poartă Craiovei, dar şi dorinţa ca echipa sa să se întoarcă din Oltenia cu toate cele trei puncte.„Avem un început bun de campionat, dar trebuie să progresăm, încă nu am echipa pe care mi-o doresc. Ne aşteaptă un meci în deplasare cu o echipă dintr-o zonă în care există spirit, orgoliu. Respect Craiova, are un antrenor (n.r. - Adrian Mutu) cu mentalitate de învingător, care a imprimat un fotbal ofensiv.Sperăm să fim mai iuţi decât ei, să prindem o zi bună şi să venim cu un rezultat pozitiv”, a declarat, într-o conferinţă de presă, managerul tehnic Gheorghe Hagi.Înaintea fluierului de start, FCV Farul ocupă locul patru în clasament, cu 11 puncte, în timp ce FC U Craiova 1948 se luptă să intre în zona de play-off: locul nouă, cu şapte puncte.XXXFarul Constanţa va fi reprezentată de patru jucători la acţiunile din luna septembrie a loturilor naţionale de seniori şi tineret.La seniori, selecţionerul Mirel Rădoi i-a convocat pe Marian Aioani, portarul titular al României U23 la JO de la Tokyo, şi pe fundaşul Virgil Ghiţă, unul dintre cei mai buni jucători din Liga I şi totodată căpitan al naţionalei de tineret în precedenta campanie de calificare la EURO U21.Naţionala de seniori va disputa, luna viitoare, trei partide în preliminariile CM 2022 din Qatar: Islanda - România (2 septembrie, ora 21.45, la Reykjavik); România - Liechtenstein (5 septembrie, ora 21.45, pe Arena Naţională); Macedonia de Nord - România (8 septembrie, ora 21.45, la Skopje).La naţionala U21, pregătită de Florin Bratu, pentru partidele amicale cu Anglia U21 (3 septembrie, ora 21.00, stadion „Steaua”) şi Georgia U21 (7 septembrie, ora 21.00, stadion „Anghel Iordănescu” - Voluntari), au fost convocaţi atacantul Alexi Pitu şi fundaşul dreapta Alexandru Georgescu.De asemenea, Constantin Grameni, Luca Andronache, Gabriel Buta, Darius Grosu şi Daniel Bîrzu au fost convocaţi de selecţionerul Bogdan Lobonţ la naţionala Under 20 a României.Tricolorii U20 vor disputa, în septembrie, două partide amicale. Prima va avea loc pe 2 septembrie, de la ora 19, la Voluntari, cu Portugalia U20, iar a doua, cu Anglia, pe 6 septembrie, de la ora 16, în deplasare.Foto: farulconstanta.com