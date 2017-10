Farul caută în Italia formula pentru o apărare „beton“

Compartimentul defensiv, altădată punctul forte al Farului, nu a dat randament sezonul trecut, acesta fiind unul dintre motivele retrogradării. Noul antrenor încearcă acum să găsească soluția pentru o apărare care să dea din nou siguranță echipei. În cantonamentul din Italia, Marius Șumudică a folosit diverse formule pentru linia de apărare. A început amicalul cu Luchesse (1-0) cu Mățel, I. Barbu, Șchiopu și Pașcovici, Pătrașcu fiind mijlocaș la închidere, Farul n-a primit gol, dar tehnicianul trebuie să ia în calcul că trei dintre jucători sunt trecuți bine de 30 de ani. Contra belgienilor de la Eupen, „Șumi” a mers pe mâna „lupilor tineri”, Păcuraru, Buzea, Pătrașcu și Mendy, cu Ben Teekloh în fața lor, dar, în doar 45 de minute, constănțenii au încasat două goluri, victoria (3-2) fiind asigurată, după pauză, de hat-trick-ul lui Marius Ene. Așadar, Șumudică are mult de lucru la acest capitol, pentru că, în bătălia pentru promovare, câștig de cauză va avea echipa cu apărarea cea mai sigură. Tehnicianul constănțean are un nou prilej de a-și testa jucătorii în amicalul cu AC Sangiovanesse, care are loc sâmbătă. FC Farul își va continua antrenamentele și testele de pe tărâm italic, urmând a mai juca, în ordine, cu o selecționată formată din jucători liberi de contract din primele două ligi italiene (3 august) și, foarte posibil, Livorno, la o dată ce momentan nu a fost stabilită. Altfel, directorul general al Farului, Mircea Crainiciuc, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că gruparea constănțeană nu va mai efectua alte transferuri decât după ce va primi raportul antrenorului Șumudică, la revenirea din Italia. *** Vineri, a debutat ediția 2009 / 2010 a Ligii I la fotbal, o dată cu disputarea primelor două partide: FC Internațional Curtea de Argeș - Oțelul Galați 0-1 și Rapid - Poli Iași 4-1. Celelalte meciuri ale rundei: sâmbătă: Unirea Alba Iulia - FC Brașov (ora 18.00, netelevizat), FC Timișoara - Gloria Bistrița (ora 19.30, GSP TV; se joacă la București, pe stadionul „Giulești”, arena bănățenilor fiind suspendată o etapă), CFR Cluj - Unirea Urziceni (ora 20.30, Digi Sport), U Craiova - Dinamo (ora 21.30, GSP TV); duminică: Astra Ploiești - Pandurii Târgu Jiu (ora 18.30, GSP TV), Ceahlăul Piatra Neamț - Steaua (ora 20.45, Antena 1). Programarea întâlnirii FC Vaslui - Gaz Metan Mediaș se va face ulterior de către LPF.