Farul caută cele mai bune soluţii de apărare contra Stelei II

Farul caută cele mai bune soluții de apărare contra Stelei II

Președintele executiv al Farului, Sevastian Iovănescu, se așteaptă ca cei care-i vor înlocui pe Diogo, Papp și Cristocea, duminică, în Ghencea, să joace la un nivel înalt și să contribuie, alături de ceilalți „marinari”, la o nouă victorie constănțeană. Antrenorul interimar al Farului, Gică Butoiu, nu-i poate folosi în meciul din deplasare cu Steaua II pe ambii stoperi titulari (Diogo da Silva - accidentat și Papp - suspendat), dar nici pe Cristocea, și el cu probleme medicale, care l-au făcut să încheie turul, ca și Diogo. Ca pereche a lui Barbu în centrul apărării, Butoiu îi are la dispoziție pe fundașii Pașcovici și Buzea, dar nu este exclus să fie reprofilat și Păcuraru, un jucător puternic, iute și cu o bună detentă, care-i poate anihila pe rapizii jucători ai Stelei II. Buzea nu s-a pregătit marți, acuzând dureri inghinale, dar ieri a revenit la antrenament și a lucrat cot la cot cu ceilalți „marinari”. Gică Butoiu a avut la dispoziție ieri 22 de fotbaliști (19 jucători de câmp și trei portari), lipsind Marius Ene, căruia i s-a umflat o măsea, în urma unei intervenții stomatologice. Atacantul urmează tratament și are șanse destul de mici să se refacă până la meci. Pentru a avea numărul de jucători, Butoiu l-a chemat la antrenament de la Farul II pe vârful Ștefan Sandu (19 ani), după ce, săptămâna trecută, apelase din același motiv la un alt fotbalist de la „satelit”, fundașul dreapta Ionuț Călin. Vin banii Președintele executiv al Farului, Sevastian Iovănescu, crede că cele trei absențe nu ar trebui să se simtă contra Stelei II, întrucât „avem un lot de 23-24 de jucători, care, când se apelează la ei, trebuie să-și dovedească valoarea. Când îți vine rândul, nu trebuie să pierzi trenul”. „Vrem să câștigăm neapărat. Pierderea jocului ne îndepărtează de obiectiv. Băieții sunt conectați la meci și sunt sigur că vor da totul pentru cele trei puncte, pentru a avea o vacanță liniștită. Patronul Giani Nedelcu este alături de echipă. A fost în vestiar după victoria cu Tricolorul Breaza și i-a felicitat pe jucători, care vor încasa în această săptămână prima pentru acest succes și salariile. Echipa a beneficiat de toate condițiile, nu mai are ce să spună. Acum, mingea e în terenul ei”, a mai declarat Iovănescu, pentru „Cuget Liber”. Farul intră în cantonament mâine, după antrenament, iar sâmbătă după-amiază pleacă la București. Meciul se joacă duminică, 29 noiembrie, de la ora 13, în direct la sport.ro. Tot ieri, Constantin Stamate, directorul de organizare al Farului, a depus la Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal componența oficială a staff-ului tehnic al „marinarilor”, iar lui Diogo Andrade i-a obținut de la Institutul Național de Medicină Sportivă viza medicală pe șase luni, primul aviz eliberat fiind unul provizoriu. Arbitrează Cristian Sava Găină Arbitrul meciului Steaua II - Farul este Cristian Sava Găină, din Bacău, care a condus și partida Farul - Sportul Studențesc 1-0. Asistenții săi sunt Lucian Sârbu și Dănuț Dumitru (ambii, din Focșani), iar ca rezervă va oficia Andrei Râșnoveanu (Popești Leordeni). Observator de arbitri a fost desemnat Marian Deaconu (Ploiești).