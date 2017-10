Farul are probleme cu sârbul Dejan Rusmir

Dejan Rusmir (echipament albastru) nu are un început strălucit de campionat

Mijlocașul trebuie să mai efectueze unele analize pentru a-și prelungi viza medicală și probabil că nu va fi în lotul „marinarilor” pentru partida de la Brănești. Antrenorul Farului, Marius Șumudică, a stabilit lotul pentru meciul de la Brănești, de sâmbătă. Absențele față de confruntarea cu Chiajna sunt Pătrașcu (trimis la echipa a doua), Leu (dat la Farul II pentru meciul de astăzi, de la Eforie) și, probabil, Rusmir, care are probleme cu viza medicală. Înlocuitorii celor trei sunt Pașcovici, L. Mihai II și, ca junior în locul lui Leu, nigerianul Mansur. Astfel că în lotul de 18 se regăsesc: Vlas, R. Sardescu - portari; Mățel, Barbu, Buzea, Pașcovici, Gaston - fundași; Matei, Soare, B. Andone, Cristocea, B. Teekloh, Păcuraru, L. Mihai II, Mansur - mijlocași; Ene, Chico, Nanu - atacanți. Șumudică a anunțat că va opera 2-3 schimbări în „11”-le cu care a început confruntarea cu Concordia Chiajna. „Cei care au evoluat mai prost vor sta pe bancă. Pașcovici e bun de joc. Liviu Mihai II e în lot și nu e exclus să-l bag și de la început. Avem probleme în schimb cu Rusmir. Mai mult ca sigur, iese din calcul. I-a expirat viza medicală. Avea una provizorie, pe o etapă, două, iar acum i s-a cerut să mai repete unele analize, de al căror prim rezultat doctorii nu au fost mulțumiți”, a spus Șumudică. Tehnicianul Farului a văzut în meciul de Cupă Victoria Brănești - Sportul Studențesc o echipă gazdă arțăgoasă, care, deși a odihnit 5-6 titulari, le-a pus probleme „studenților”, care au jucat cu prima formație. „Ultimul sfert de oră nu prea l-am mai văzut, că se întunecase. Sportul a câștigat la 11 m, au fost și ratări de ambele părți, dar studenții meritau să câștige în 90 de minute. La Brănești, ne va fi destul de greu. Terenul e mic, iar spectatorii pun presiune. Victoria nu e o echipă extraordinară, dar ne poate face necazuri. Nu întâmplător are punctaj maxim după două etape. E o formație sudată, bine organizată, cu un antrenor, Ilie Stan, bun. Are un nucleu de 13-14 fotbaliști care joacă de mult timp împreună. Jucători precum Augustin Chiriță, nefolosit ieri (n.n. - miercuri), Sergiu Bar - care au jucat la Liga 1, Stoicescu (portar, de la Buzău), Nicoară și Nicola (la banda stângă, cu ștate vechi în eșalonul secund) nu sunt de neglijat”, a declarat Marius Șumudică. Tehnicianul speră ca umilința din meciul cu Concordia Chiajna să fi fost doar un accident, iar la Brănești elevii săi să demonstreze aceasta.