Farul are patru absenţe pentru meciul cu Sportul Studenţesc

Farul are patru absențe pentru meciul cu Sportul Studențesc

Sunt afectate atât sistemul defensiv, de unde vor lipsi stoperul Ninu (suspendat), fundașul stânga Gaston și închizătorul Ben Teekloh (accidentați), cât și atacul, al cărui golgheter, Chico, nu e refăcut. Antrenorul Farului, Gică Butoiu, are dureri de cap în privința alcătuirii „11"-lui de start de la partida din Regie, de duminică, privită de „marinari” drept capitală în tentativa lor de a rămâne în cărțile promovării. Sistemul defensiv e văduvit de cei mai mulți oameni, trei, stoperul dreapta (Ninu - suspendat), fundașul stânga (Gaston - accidentat) și mijlocașul la închidere (Ben Teekloh - și el accidentat). Cel mai probabil, fundaș central, alături de Larie, va fi retras Pătrașcu, iar pe stânga va evolua iar Păcuraru. Ca fundaș dreapta are șanse să joace Mățel, care, ieri, a avut program separat, alături de Ben Teekloh și Chico, toți trei efectuând alergări la primul antrenament, desfășurat pe terenul mare. La aceeași ședință de pregătire, vârful Pantelie a simțit dureri la piciorul stâng. Butoiu va așeza echipa în clasicul 4-4-2, cu o linie de mijloc în care ar putea juca M. Soare (Andrade) - B. Andone - Cristocea - C. Matei. „După eșecurile pe care le-am suferit până acum, meciul cu Sportul e decisiv pentru noi. Egalul nu ne e suficient, mergem la victorie. E ultima noastră șansă. Dacă batem, intrăm iar în cărțile promovării. Atmosfera în sânul echipei se va schimba numai dacă vom obține rezultate pozitive. Obiectivul nostru e promovarea, dar ne-am îndepărtat mult de ea. Noul antrenor, Gică Butoiu, va schimba sistemul de joc, trecând la unul mai ofensiv. Un joc de atac bucură, dar sperăm să ne aducă și victorii. Să dăm și goluri, pentru că de luat am luat cam multe”, a declarat Florin Pătrașcu. Gică Butoiu va alcătui astăzi lotul de 18 pentru meciul cu Sportul Studențesc, care se dispută duminică, de la ora 13, în direct la sport.ro. Principalul Farului a trimis șapte jucători la echipa secundă, pentru meciul de astăzi, de la Liga a III-a, cu Viitorul Chirnogi: Vl. Neagu, Tudorache, Ignat, D. Prodan, Henry, Mansur și Al. Iovănescu. Henry și D. Prodan, care are unele dureri la gleznă, urmează a juca doar câte o repriză. Gică Butoiu a avut două variante pentru cel de-al doilea secund, foștii jucători ai Farului Ștefan Petcu și Alexandru Popovici, prima soluție căzând însă. „Mai am nevoie de un secund. Am vorbit cu Sandi și ar fi interesat. În momentul de față, e la Câmpulung și nu are niciun angajament. Ultima dată, a fost antrenor la ARO, echipă care s-a desființat”, a declarat Butoiu. Altfel, discuțiile în privința numirii lui Dennis Șerban ca director tehnic la Farul nu s-au finalizat, putându-se concretiza săptămâna viitoare, după meciul cu Sportul Studențesc. \"Încă nu se știe nimic. Nu avem un răspuns cert\", a declarat, pentru \"Cuget Liber\", Vicențiu Iorgulescu, managerul general al Farului. Totodată, Iorgulescu a infirmat că echipa constănțeană l-a contactat pe Liță Dumitru, așa cum a declarat tehnicianul demis în urmă cu trei zile de la Concordia Chiajna. *** „Partida din Regie e capitală pentru Farul. Dacă luăm trei puncte, rămânem aproape de promovare, la două puncte în spatele Sportului, și altfel abordăm meciurile care vin, unele foarte grele, precum cele de la Stejaru și Tulcea. Vrem să demonstrăm că suntem în stare să obținem și rezultate bune. Dacă, în continuare, voi evolua mai mult, depinde doar de antrenor” Marius Soare, mijlocaș dreapta Farul