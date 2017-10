Farul are mare nevoie de Gerlem, dar nici nu vrea să rişte

Farul are mare nevoie de Gerlem, dar nici nu vrea să riște

În privința jucătorilor cu probleme înainte de meciul de la Craiova, Constantin Gache are o singură certitudine: fundașul dreapta Răzvan Farmache, accidentat, nu va juca. Atacantul brazilian Gerlem este în recuperare după ruptura musculară suferită, Farul are mare nevoie de el, dar nici nu vrea să riște. „Fără acceptul doctorului, nu îmi pot asuma răspunderea, deși recunosc că avem mare nevoie de el. Nu pot să risc și să nu-l am pentru restul campionatului. E o problemă destul de serioasă, pe care trebuie să o analizăm bine înainte de a lua o hotărâre. Sigur, depinde și cum se prezintă și el la antrenamentul de diseară (n.n. - aseară), de mâine (n.n. - astăzi) și de poimâine (n.n. - mâine)", a comentat Constantin Gache situația brazilianului. Și în cazul mijlocașului stânga Gaston Mendy, căruia încă nu îi sosise cartea verde, lucrurile erau ieri spre rezolvare. „Se pare că Estoril a plătit banii, acum se face schimb de faxuri România - Portugalia. Se pare că s-au lămurit problemele și că se rezolvă astăzi (n.n. - ieri)", a spus Gache.