Farul are în probe un stoper senegalez şi doi jucători români de bandă dreaptă

Farul are în probe un stoper senegalez și doi jucători români de bandă dreaptă

„Marinarii“ caută întăriri pentru apărare, unde nu au dubluri pentru posturile de fundaș lateral. De ieri, sunt la Constanța Valerian Gârlă și Emanuel Gugu, dar și Diouf Racine, pe care l-a testat și Concordia Chiajna. Gârlă este mijlocaș dreapta, are 23 de ani și vine de la CSM Rm. Vâlcea (Liga a 2-a), echipă care s-a despărțit de el. Antrenorul Farului, Ștefan Stoica, a lucrat cu Gârlă în Liga 1, la U Craiova, fotbalistul mai evoluând la Extensiv Craiova (2002-2003), FC Craiova (2003-2004) și FC Caracal (2004-2005, 2007-2008). La U Craiova, jucătorul a susținut 34 de meciuri: 10 în 2005/2006 (Liga a 2-a), 23 în 2006/2007 (Liga 1), 1 în 2007/2008 (Liga 1). Gugu (27 de ani) joacă fundaș dreapta și a evoluat ultima dată la Ralbex Turcinești (seria a patra a Ligii a 3-a). „Ne mai trebuie un fundaș dreapta și unul stânga, pentru că avem doar câte un jucător pe aceste posturi, Mățel, respectiv Gaston (care nici măcar nu e fundaș de meserie). Nu ne-am grăbit însă, pentru că eu cred că la primele jocuri vom rezista cu echipa actuală. Dacă vom mai aduce doi jucători, cum vrem, pentru a acoperi eventualele accidentări sau suspendări, vom avea nevoie de ei mai târziu în retur. Gârlă și Gugu sunt jucători de partea dreaptă, îi cunosc foarte bine. Pe Gârlă l-am avut la U Craiova, cu mine juca titular în Liga 1 și vreau să-l văd în ce stare se află acum. E rapid și puternic, având însă un dezavantaj, e scund. Sigur, toți căutăm în fotbalul de mare performanță jucători de peste 1,80 m, dar e nevoie și de aceștia mai mici și mai rapizi. Aceasta nu înseamnă că trebuie neapărat să-i luăm pe acești doi jucători. În funcție de ce vedem, atât în cazul lor, cât și în cel al senegalezului, vom lua o hotărâre peste câteva zile”, a declarat Ștefan Stoica. Diouf a jucat în Portugalia Gârlă și Gugu au participat la ambele ședințe de pregătire de ieri, iar senegalezul Diouf Racine (24 de ani, fundaș central sau mijlocaș la acoperire, liber de contract), a ajuns la Constanța după-amiază, intrând la al doilea antrenament. Diouf a jucat în Portugalia, la Sporting Clube Olhanense (liga a doua) și Grupo Desportivo de Lagoa (liga a treia), iar la începutul acestei luni a mai fost testat de o echipă din seria Farului, Concordia Chiajna. „Impresarul mi-a spus că Farul ar fi o soluție bună pentru mine. Dacă se va materializa transferul, sper să ajut echipa, și ea pe mine”, a declarat jucătorul senegalez. „Mourinho“ renunță la unii jucători Ștefan Stoica s-a declarat mulțumit de lotul de bază, Farul având un nucleu de 14 - 15 jucători, „cu care putem ataca promovarea”. Antrenorul a anunțat însă că, zilele acestea, e posibil să renunțe la unii jucători, pe care să-i împrumute la alte echipe. „Sunt tineri și este păcat să stea pe bancă. Mai bine să joace în altă parte și să se întoarcă, peste jumătate de an sau peste un an, cu meciuri în picioare”, a arătat Stoica.