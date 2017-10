Farul antrenează un „comando“ pentru atacarea Ligii 1

Noul antrenor al „marinarilor”, Ștefan Stoica, le-a spus elevilor săi, ieri, că, pentru a promova, trebuie să se supună unor reguli dure și să treacă prin cinci luni pline de sacrificii. „Mourinho” de Constanța a avut, ieri, prima întâlnire cu noii săi jucători. Fotbaliștii Farului (numai cei români) s-au reunit la stadion, de dimineață, iar după-amiază au efectuat primul an-trenament sub comanda noii conduceri tehnice (Ștefan Stoica - principal, Vasile Mănăilă - secund, Valentin Covaciu - antrenor cu portarii și Adrian Cosman - preparator fizic). Vineri, 15 ianuarie, se vor prezenta la lot și fotbaliștii străini. „Am dorit să începem pregătirea mai devreme, pentru că ne trebuie șapte cicluri săptămânale înainte de a începe campionatul. Returul e extrem de important pentru noi. Farul trebuie să fie un comando pentru a ajunge în Liga 1. Pe jucători îi așteaptă cinci luni de sacrificii. Regulile vor fi foarte dure, însă numai așa apare performanța. Cred că la Constanța se va scrie o filă frumoasă. S-au strâns rândurile, există voință și sperăm să promovăm imediat, aceasta și cu ajutorul suporterilor. Am înțeles că se vor îngroșa rândurile oamenilor de afaceri constănțeni, puternici, care vor veni alături de noi”, a declarat Ștefan Stoica. La reunirea de dimineață au fost prezenți 21 de jucători. Fotbaliștilor din tur (Sardescu, Vl. Neagu - portari; Mățel, Barbu, Buzea, Bubuleandră, Pașcovici - fundași; M. Soare, B. Andone, C. Matei, Cristocea, Păcuraru, L. Mihai II, L. Leu - mijlocași; M. Ene - atacant), li s-au adăugat „lotul Delta Tulcea” (Pătrașcu, Pantelie, E. Nanu, Larie) și doi fotbaliști în probe, Enghin Amet (17 ani, mijlocaș central, de la Școala de Fotbal „Marius Lă-cătuș”) și Daniel Marin (peste două zile, împlinește 25 de ani, atacant, ultima dată la Buftea). Amet este constănțean, plecat de la Palatul Copiilor. Marin are trei sezoane (două în prima ligă) la FC Național, mai evoluând la Juventus București sau Rapid II. Doctorul Farului, Mircea Crețu, i-a vaccinat împotriva gripei porcine pe „marinarii“ care au dorit. După-amiază, la antrenamentul de pe terenul secund, dintre cei 21 au ieșit doar 18, lipsind Barbu, Pașcovici și L. Mihai II, care, de astăzi, se vor pregăti cu Farul II, sub comanda lui Gică Butoiu, instalat oficial ieri în funcția de principal al satelitului. Barbu și Pașcovici nu au căzut de acord cu clubul în privința reducerii salariale care li s-a propus, iar L. Mihai II ar putea ajunge la Petrolul. Ștefan Stoica vrea ca, până duminică, 17 ianuarie, când Farul pleacă în cantonamentul de la Poiana Brașov, lotul să fie definitivat. „Mourinho” va urca la munte cu 25 - 26 de jucători. „Duminică, tragem linie și facem lotul. Săptămâna aceasta, va trebui să renunțăm la ceva jucători. Asta este, nu putem fi sentimentali, nu putem face compromisuri și nu putem lucra cu jumătăți de măsură. Trebuie să facem ce-i mai bine pentru echipă”, a arătat antrenorul Farului. Zilele acestea, oficialii con-stănțeni discută și revenirile la echipă ale lui Curcă (de la Dinamo) și Papp (de la FC Vaslui). „Cu George am vorbit și aseară (n.n. - duminică seară) și mi-a plăcut cum a pus problema. Nu a fost o discuție de genul «Întoarce-te la Farul, că ești obligat», ci el vrea să vină. Rămâne de discutat, încă nu se știe sigur că vine, dar este îmbucurător că vrea acasă de la Liga 1. E foarte ușor să lucrezi cu un jucător care pleacă de la Dinamo după dorința sa. Revenirea lui Papp la Vaslui lăsase un gol în defensiva noastră, dar Paul e un tip inteligent și și-a dat seama că e mai bine să joace meci de meci la Farul decât să nu o facă la Vaslui și să piardă și naționala de tineret. Astfel că vrea să vină înapoi. Mâine (n.n. - astăzi) discutăm mai în amănunt cu patronul Adrian Porumboiu”, a mai spus Stoica. Totodată, "Mourinho" a declarat că Farul are unele discuții cu Steaua pentru transferarea fundașilor Tudose și Ninu. Tot ieri, noul șef al Academiei de Fotbal a Farului, Florin Motroc, a avut prima întâlnire cu antrenorii sectorului juvenil. *** Mățel vrea promovarea și calificarea la EURO „Obiectivul meu pentru 2010 e, normal, promovarea cu Farul și calificarea la Campionatul European cu echipa națională de tineret, unde vreau să-mi recâștig postul de titular. La prima întâlnire, Ștefan Stoica ne-a vorbit despre regulile de disciplină și ne-a explicat în ce va consta pregătirea de iarnă. Ne-a cerut muncă și disciplină și să fim serioși, pentru că, dacă va fi așa, vom promova, întrucât avem echipă bună” Alexandru Mățel, fundaș dreapta Farul *** Stoica exclude „răscoalele“ „Jucătorul de fotbal nu poate să se răscoale. Eu am trei căpitani, care vor veni să discute cu mine, în mod profesionist, la birou, nu pe teren sau la cârciumă. Dacă suntem nemulțumiți, nu putem face noi legea. Căpitanii vor fi aleși de echipă, prin vot secret” Ștefan Stoica, antrenor Farul