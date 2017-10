Farul a transferat un jucător de la Dinamo şi unul de la CSM Bucureşti

Doi rugbiști au lăsat Capitala pentru litoral

Farul a transferat un jucător de la Dinamo și unul de la CSM București

RCJ Farul Constanța și-a întărit lotul, după ce a reușit să transfere doi tineri rugbiști, de mare perspectivă: Valentin Ivan și Cristian Ionescu. Ambii au semnat cu gruparea de la malul mării contracte valabile pe doi ani. Valentin Ivan are 22 de ani, evoluează pe postul de demi și a fost adus de la Dinamo București. Cristian Ionescu are tot 22 de ani, este taloneur, iar ultima echipă la care a jucat este CSM București, sub comanda actualului antrenor al Farului, Cristian Bră-nescu. „Marinarii” se antrenează, săptămâna aceasta, la Constanța, iar în perioada 31 ianuarie - 10 februarie, vor efectua un cantonament montan. „Ne vom instala cartierul general la Covasna, accentul pregătirii fiind pus pe acumulările în plan fizic. Vom deplasa un lot alcătuit, cel mai probabil, din 25 de jucători. Vor lipsi Daniel Carpo, Constantin Gheară și Cătălin Nicolae, angrenați în acțiuni cu echipa națională”, a explicat Brănescu.