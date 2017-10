Farul a renunţat la portughezul Andre Martins

Farul a renunțat la portughezul Andre Martins

Atacantul portughez de 20 de ani Andre Filipe Saraiva Martins, care a dat probe la FC Farul săptămâna trecută, nu i-a convins pe antrenorii „rechinilor“, astfel că, astăzi, va părăsi România. Martins a fost monitorizat pe perioada stagiului Farului din Bulgaria, jucând și în partida amicală cu Cerno More Varna, dar nu a arătat că poate fi o soluție pentru echipa constănțeană. „Martins nu ne-a impresionat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul principal al Farului, Constantin Gache. Astfel că portughezul va pleca de la Farul, având astăzi avion din România. Vor devansarea meciului cu UTA FC Farul a făcut demersurile oficiale pentru devansarea întâlnirii cu UTA, din etapa a 11-a a Ligii 1, de la Constanța. În loc de duminică, la ora 17, să se dispute sâmbătă, pentru că „rechinii” au de jucat apoi, la doar trei zile distanță, dificilul meci cu Dinamo, de pe teren propriu. Televiziunea care transmite confruntarea cu UTA, Telesport, se opune însă, invocând că nu mai poate modifica programul. „Noi am anunțat la Ligă în termenul legal. UTA este de acord. Nu trebuia să ne adresăm televiziunii pentru devansare. Liga și televiziunea să rezolve situația. Când s-a stabilit data meciului cu Dinamo, noi nu am fost întrebați dacă suntem de acord. Jucăm duminică seară cu UTA și apoi miercuri cu Dinamo. Așteptăm să vedem ce se va hotărî“, ne-a declarat Ion Marin, directorul tehnic al Farului. „Nu se poate face nimic, nici nu intră în discuție. Programul nostru este stabilit de mult. Pentru devansarea meciului, Farul ar fi trebuit să ne anunțe cu cel puțin două săptămâni înainte. Totuși, teoretic, ar mai fi o soluție, dar nu are șanse de reușită. Farul - UTA să se joace sâmbătă, de la ora 15, în locul meciului Gloria Buzău - Dacia Mioveni, care să fie mutat duminică, de la ora 17. Dar această variantă cade, pentru că la Buzău nu există nocturnă”, a spus, pentru „Cuget Liber“, și Sorin Rondak, reprezentantul Telesport. „Rezolvarea” poate veni de la UTA, care este amenințată cu neprogramarea în meciul cu Farul, dacă nu-și achită unele restanțe financiare, însă e greu de crezut că arădenii nu-și vor rezolva această problemă. Tricolorii, mulțumiți de stadionul „Farul“ Ion Marin a salutat victoria echipei naționale contra Olandei, de la Constanța, subliniind că oficialii Federației au fost satisfăcuți de condițiile oferite de clubul Farul. „Totul a ieșit foarte bine. Rezultatul a fost perfect, spectatorii constănțeni care au venit la meci în pofida timpului nefavorabil având astfel o mare bucurie, terenul a făcut față, iar condițiile de la baza noastră sportivă au fost apreciate de tricolori. 