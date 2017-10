Farul a răpus-o pe Cerno More Varna

FC Farul a învins cu 2-1 pe Cerno More Varna (locul 9 în prima ligă bulgară), într-o partidă amicală desfășurată, sâmbătă, pe terenul mare al „rechinilor". Antrenorii celor două formații au convenit să aibă loc și o întâlnire revanșă, la prima întrerupere a campionatului. Golurile au fost marcate de Guriță (min. 55) și Băcilă (min. 59), respectiv Stojanov (min. 28). Deși au avut trei ocazii în prima repriză, Chigou (min. 17), Gerlem (min. 30) și Todoran (min. 31), constănțenii au evoluat slab, bulgarii reușind chiar să marcheze (cap al lui Stojanov din careu, după o centrare de pe dreapta a lui Alex) și să între la cabine în avantaj. După pauză, lucrurile s-au schimbat, „rechinii" crescând viteza de joc și având combinații reușite în atac. La două minute după ce Guriță nu a ajuns la o centrare în fața porții (min. 53), fotbalistul revenit de la Gloria Buzău a reușit egalarea, cu un șut din careu, după ce fusese angajat pe culoar de Gerlem. Guriță a mai ratat o ocazie, în minutul 56 (scăpat singur, a tras pe lângă), l-a imitat și Voiculeț (min. 58), pentru ca, în minutul 59, Băcilă să înscrie, din careu, golul victoriei, la pasa lui Guriță. Cerno More, care a purtat un echipament asemănător cu al lui Lazio, a jucat cu patru brazilieni și un portughez și a fost încurajată de la tribuna a doua de zece suporteri bulgari. „A fost un joc util. Mă bucur că ne-am revenit în repriza a doua, pentru că în prima n-am jucat nimic. În partea secundă, am avut o posesie mai bună, am și accelerat un pic, ieșindu-ne și câteva faze frumoase. Am întâlnit o echipă valoroasă, care joacă un fotbal de calitate" Constantin Gache, antrenor principal Farul FC Farul (antrenor, Constantin Gache): Curcă - Farmache (min. 86, Apostu), Gheară, Șchiopu (cpt.) (min. 46, Mala), Maxim (min. 82, Otvoș) - Guriță (min. 72, Șt. Ciobanu), Pătrașcu (min. 54, Barbu), Todoran (min. 86, L. Mihai II), Voiculeț (min. 79, Larie) - Gerlem (min. 79, D. Florea), Chigou (min. 46, Băcilă) Cerno More (antrenor, Nikola Spasov): Ilchev (min. 46, Kolev) - Lazarov, Domakinov (min. 70, P. Kostadinov), Tomash (min. 85, V. Kostadinov), Peris - Stojanov (cpt.), Djalma (min. 70, Manolov), Ricardo (min. 61, Georgiev; min. 85, Filipov), Alex (min. 67, Bachev; min. 79, Da Silva) - Andonov (min. 46, Mirchev), Dabinjo