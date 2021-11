Farul a pierdut restanţa cu FCSB. Hagi: „E greu să ne batem acum cu echipele mari”

FCV Farul Constanţa a suferit prima înfrângere pe teren propriu din actuala stagiune. După cinci victorii consecutive acasă, formaţia manageriată de Gheorghe Hagi a fost învinsă, cu scorul de 0-1 (0-1), de FCSB, într-o partidă restantă din etapa a 13-a la fotbal.Disputat pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, meciul a fost precedat de un moment de reculegere în memoria fostului jucător al Farului Gheorghe Barbu, decedat săptămâna aceasta.Jocul a fost unul destul de sărac în faze de poartă, iar unicul gol al întâlnirii a fost, de fapt, un… autogol, „reuşit” în minutul 13 de Constantin Grameni, care a deviat nefericit în propria poartă un balon centrat de Florin Tănase.Farul a avut iniţiativa în repriza secundă, a dominat jocul, însă, pe final, tot FCSB a ratat desprinderea, portarul Marian Aioani având două intervenţii de excepţie.„Îmi pare rău pentru rezultat, cred că meritam cel puţin un egal. Nu sunt mulţumit însă de anumite aspecte din jocul nostru. Nu am fost inspiraţi în ultimii 30 metri, nu am avut ultima pasă şi finalizarea. Am dominat, am avut lucrurile sub control, dar am pierdut.Trebuie să avem mai multă personalitate, o mentalitate de învingători. Vom avea un sezon greu, iar la anul, în primul rând, să ne vedem în prima ligă. Nu avem constanţă, în ultima perioadă nu am produs rezultate unde trebuia să producem. Cred că lucrurile nu vor fi uşoare în acest an, vom suferi pentru a ne atinge obiectivul, să rămânem în prima ligă.Nu sunt fericit după această înfrângere, cred că nici jucătorii nu sunt fericiţi, avem cel puţin patru meciuri pe care le-am dominat, dar am pierdut. E greu să ne batem acum cu echipele mari. Noi am greşit şi în faţa unor echipe pe care ar fi trebuit să le învingem. Când nu marchezi, e clar că ai mult de lucru”, a declarat, la conferinţa de presă de după meci, managerul tehnic Gheorghe Hagi, în a cărui opinie tânărul Radaslavescu a fost cel mai bun jucător de pe teren.XXXFCV Farul: Aioani, Dussaut, Ghiţă, Larie, De Nooijer, Radaslavescu (min. 75, Sali), Artean, Grameni (min. 75, Pitu), Chiţu (min. 46, Ganea), Betancor (min. 75, Ad. Petre), Ciobanu (min. 85, Purece).În urma acestei înfrângeri, echipa constănţeană ocupă locul opt în clasament, cu 21 de puncte, la două „lungimi” de poziţia a şasea, ultima care asigură accesul în play-off.Pentru Farul, urmează un nou meci dificil, cu Universitatea Craiova, programat duminică, 7 noiembrie, de la ora 15.30, pe teren propriu, în etapa a 15-a de campionat.Foto: farulconstanta.com