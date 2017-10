Farul a oprit doar trei dintre fotbaliştii sosiţi în probe

Farul a oprit doar trei dintre fotbaliștii sosiți în probe

Doi fundași centrali și un atacant sunt fotbaliștii care l-au impresionat în această săptămână pe antrenorul „marinarilor“, Marian Pană. La Farul au venit în această săptămână mai mulți fotbaliști pentru a da probe, însă doar doi, stoperul Marian Nicolau (35 ani) și atacantul Gheorghe Badea (28 ani), au trecut prin „sita” lui Marian Pană, care l-a oprit în lot, dintre fotbaliștii noi, și pe fostul farist Radu Oprea (27 ani, fundaș central sau închizător), prezent la echipă încă de la startul pregătirilor. „Toți trei sunt jucători cu experiență, care ne pot ajuta”, a declarat Pană. Principalul „marinarilor” s-a hotărât în privința celor în probe după meciul amical de miercuri seara, cu Eolica Baia, câștigat de Farul cu 4-3. Pană a renunțat la Ghiță, Stanca, Neacșu, C. Stan, B. Stancu, Popa, Ad. Mihai, Viventovici, Ionuț M., Bănuță și Moldovan. Brazilianul Alves Da Silva (21 ani, fundaș central) a rămas la club după meci, iar ieri s-a pregătit cu echipa, tehnicienii Farului fiind tentați să-l mai vadă la lucru. Însă jucătorul, care e de trei ani în România și vorbește bine limba română nu era hotărât dacă să mai stea sau nu. „Ultima dată am jucat în Liga a III-a, la Girom Al-bota. Trebuia să merg apoi la FC Ar-geș, dar am decis să vin să dau pro-be la Farul”, a spus tânărul brazilian. În cantonamentul de la Predeal (18 - 29 iulie), Marian Pană va lua 25 de fotbaliști (22 jucători de câmp și trei portari). După toate probabilitățile, primii 18 dintre ei vor fi: Cernea - portar; Nițescu, Ad. Barbu, Nicolau, Buzea, L. Ștefan, R. Oprea, Sescio-reanu - fundași; Husein, Chehaia, Stăncioiu, Păduraru (dacă-și va rezolva problema cu clubul), Sascău, Conțu, I. Lupu - mijlocași; Șt. Ciobanu, Gh. Badea, Paraschiv - atacanți. „În lotul pentru munte vor fi cinci jucători sub 21 de ani, asupra cărora mă voi hotărî astăzi (n.n. - ieri) sau cel târziu mâine (n.n. - astăzi). Restul tinerilor vor rămâne la grupele juvenile ale clubului sau îi vom împrumuta la alte cluburi, unde îi vom ține sub observație. Lotul mare va fi completat cu jucători cu experiență, pe care îi așteptăm”, a mai spus Pană. Unii dintre tinerii care nu vor prinde lotul vor fi împrumutați la Liga a III-a, la Dunărea Călărași sau Unirea Slobozia.Dan Zdrâncă a plecat FC Farul s-a despărțit pe cale amiabilă, ieri, de portarul Dan Zdrâncă. „Dan și-a făcut datoria la Farul, a jucat multe meciuri și accidentat. Are ofertă de la o altă echipă și l-am înțeles. Am căzut de acord în privința rezilierii contractului”, au explicat oficialii Farului.De văzut care va fi poziția clubului față de un alt portar, Alexan-dru Răuță, care, înainte de despăr-țirea de Zdrâncă, nu se mai afla în planurile tehnicienilor Farului. Oricum, în oricare dintre variante, poarta va fi întărită, una dintre variante fiind Dragoș Măcelaru, care a mai jucat la Farul. De asemenea, Marius Soare rămâne în lot, dar se pare că nu va merge la munte, ci va rămâne la Constanța, unde va urma un program special, pentru a ajunge cât mai rapid la un nivel optim de pregătire, în urma accidentării grave suferite.Cu probleme medicale (la ligamentele de la genunchiul drept) se confruntă și mijlocașul Robert Stăncioiu, accidentat în amicalul cu Eolica. Din această cauză, coordonatorul Farului, care a impresionat în meciul cu tulcenii, nu va evolua în partida de verificare de mâine, cu Dunărea Călărași.Fotbaliști de la CS Mioveni În ce privește achizițiile de jucători, Farul are în vedere și doi fotbaliști care au evoluat în stagiunea trecută la CS Mioveni, Daniel Năuiu (28 ani, mijlocaș central) și Dumitru Moșteanu (31 ani, fundaș dreapta). În sezonul 2010/2011, Năuiu a jucat 19 meciuri, înscriind un gol, iar Moșteanu a bifat 17 partide. Ambii au evoluat la CS Mioveni trei ani.