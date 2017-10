Farul a jucat la Chiajna într-o „comedie cu final anunţat“

Farul a jucat la Chiajna într-o „comedie cu final anunțat“

„Marinarii” s-au declarat nemulțumiți de arbitrajul din partida contra Concordiei, reclamând inclusiv neacordarea unui penalty, la scorul de 0-0. Farul a pierdut cu 0-1 meciul de la Chiajna, însă arbitrajul i-a lăsat un gust amar. „Așa se întâmplă când joacă o echipă, Concordia, cu ambiții de promovare și care are grijă de toate aspectele, cu o alta, Farul, care are ca scop principal să supravie-țuiască și care și-a câștigat și prostul renume că e a nimănui, fiind lovită din toate părțile. La Chiajna, ne-a fost greu să evoluăm 11 contra 14. Încă din minutul 10, mi-am dat seama că vom avea probleme cu arbitrajul și că meciul va fi o comedie cu final anunțat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Relu Damian, președintele Farului. „Marinarii” îi reproșează brigăzii de arbitri că a luat majoritatea deciziilor în favoarea gazdelor, că nu i-a acordat Farului un penalty la scorul de 0-0 (fault în careu la Câmpeanu), iar în repriza se-cundă, s-a fluierat într-o singură direcție, orice contact în preajma careului constănțean generând o lovitură liberă pentru gazde. „Culmea, golul Concordiei nu a venit pe acest fond, ci pe greșelile personale ale băieților noștri, care n-au reușit să se opună unui șut de la distanță. Totuși, după ce am primit golul, am avut ocazia să egalăm. În ansamblu, ne-am închis bine și am dezvoltat 3-4 contra-atacuri periculoase”, ne-a mai spus Relu Damian. La Chiajna, Dragoș Boboc a acumulat al patrulea cartonaș galben și va fi suspendat cu Steaua II, sâmbătă, de la ora 11, la Con-stanța. Pașcovici, care a trebuit să fie schimbat în minutul 76, din pricina unei accidentări la gleznă, este incert. Înlocuitorul său de la Chiajna, Enghin Amet, care a debutat cu această ocazie la Farul, a avut o evoluție curajoasă, remarcată de președinte. „Debut foarte bun pentru Enghin. S-a mișcat bine, a fost agresiv, dar și tehnic. E un băiat de viitor, de care trebuie să avem grijă”, a spus Damian. Internațional de juniori, Amet a rămas după meci în București, pentru o acțiune în Elveția a Naționalei și nu se știe dacă se va întoarce în timp util la Constanța pentru a putea juca în partida cu Steaua II. Săptămână decisivă pentru Farul „Ne aflăm în fața unei săptămâni foarte grele, poate decisivă. Avem de achitat reeșalonări la mai mulți jucători, printre care Rusmir și Ignat, și trebuie să lămurim definitiv și problema utilităților la stadion. Noi sperăm să o scoatem însă la capăt” Relu Damian, președinte Farul