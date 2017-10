Farul a intrat, la Poiana Braşov, în program spartan de pregătire

Farul a intrat, la Poiana Brașov, în program spartan de pregătire

„Marinarii“ au început cantonamentul montan și își încarcă bateriile pentru un retur de campionat pe care îl vor încheiat cu promovarea în Liga 1. Până duminică, antrenorul Ștefan Stoica va scoate untul din elevii săi, cu două și trei antrenamente pe zi. Ajunși de duminică la Poiana Brașov, „marinarii” au efectuat în după-amiaza aceleiași zile primul antrenament, o ședință de 60 de minute. De ieri, a început ciclul cu câte două și trei antrenamente pe zi. Ieri, antrenorul Ștefan Stoica și ajutoarele sale, Vasile Mănăilă, Adrian Cosman și Valentin Covaciu, au condus două ședințe de pregătire (de la orele 9,30 și 16), așa cum se va mai întâmpla miercuri și vineri, în vreme ce astăzi, joi și sâmbătă, jucătorii au de trecut prin supliciul a câte trei antrenamente. „Pregătirea este dură, dar numai așa ne putem fortifica pentru retur”, a declarat Stoica. La munte, „Mourinho” are la dispoziție un lot de 25 de jucători, dintre care opt străini. Pregătirea a debutat promițător, antrenorul secund Vasile Mănăilă declarându-se mulțumit de modul în care s-au antrenat jucătorii în debutul perioadei de cantonament. „Băieții se pregătesc bine, sunt receptivi. Tot lotul e valid. Ne bucurăm că am prins și zăpadă. Avem condiții bune de pregătire, atât în Poiană, cât și la sala de forță de la hotel, astfel că suntem siguri că va fi un cantonament reușit”, a spus Mănăilă, pentru „Cuget Liber”. Duminică, la finalul pregătirii de la Poiana Brașov, pe drumul de întoarcere spre Constanța, Farul se oprește la Slobozia pentru un meci amical în compania localnicei Unirea, locul trei în seria secundă a Ligii a III-a. Până atunci, con-stănțenii încearcă să perfecteze un amical și la munte, la mijlocul săptămânii. Curcă a rămas la Dinamo După ce negocierile dintre oficialii Farului și portarul George Curcă au eșuat, fostul căpitan al „marinarilor” a fost, ieri, la București, pentru a discuta situația sa cu șefii lui Dinamo. „Voi avea o discuție pentru a vedea ce soluții găsim pentru a juca până în vară, când revin la Farul. Până la finele acestui campionat, sunt la dispoziția lui Dinamo, ei decid în cazul meu. Din vară, mai am doi ani de contract cu Farul”, a declarat Curcă, pentru „Cuget Liber”, înainte de a intra la întrevederea cu președintele executiv Cristi Borcea. La finele întâlnirii, Curcă ne-a spus: „S-a stabilit, rămân la Dinamo până în vară”, după care a plecat în cantonamentul „câinilor” de la Poiana Brașov. „În această situație, obligatoriu vom mai aduce un portar”, ne-a declarat președintele executiv al Farului, Sevastian Iovănescu.