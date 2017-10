Farul a furat-o urât de la CS Eforie (galerie foto)

Cu doar patru zile de pregătire la activ și cu mulți jucători în probe, „marinarii” au pierdut la scor, 0-4, primul amical al iernii, în fața echipei de pe locul cinci din seria secundă a Ligii a III-a. Prima tentativă a Farului de a-și completa lotul subțiat în urma plecărilor din această iarnă a eșuat. Sâmbătă, pe terenul secund din complexul sportiv propriu, antrenorii Gică Butoiu și Ion Barbu au programat un amical cu CS Eforie, în care au vrut să-i vadă la lucru pe toți jucătorii aflați în probe, însă niciunul nu le-a sărit în ochi. Mai mult, Farul a pierdut și la scor, 0-4 (L. Chirilă 39, Chehaia 58, Neacșu 75, Leonte 85), „marinarii” plătind tribut celor doar patru zile de pregătire și efectivului străveziu, care nu a rezistat, mai cu seamă în partea secundă, în fața unei echipe, CS Eforie, mult mai omogene. Practic, în cele două reprize, la Farul au evoluat 11 jucători noi (opt din afara Constanței), cărora li s-a adăugat și singura achiziție de până la meci, Ștefan Ciobanu, care a semnat sâmbătă dimineață un contract pe un an și jumătate. În plus, lotul și așa slăbuț a fost subțiat și mai mult sâmbătă de indisponibilitățile, din pricina problemelor medicale, ale lui Buzea, Alex Răuță, Marius Soare și Ionuț Lupu. După pauză, la Farul au jucat doar patru jucători din efectivul din tur, însă nici aceia de prim rang (Vlad, Filip, Drăghici, Amariei). Singurele situații mai acătării ale „marinarilor” au fost o bară a lui Husein, în minutul 40, la 0-1, și o surprinzătoare acțiune de atac în minutul 78 (la 0-3) a stoperului Olivier Essaka, din Camerun, care, după ce a dărâmat totul în jurul său în timpul cursei, a ajuns față în fața cu portarul, dar a tras pe lângă. Ultimii sosiți la echipă, vineri seară, pentru probe, au fost mijlocașii Stăncioiu (de la CF Brăila) și Paraschiv (de la Rapid II). „Marinarii” pleacă mâine în cantonamentul de zece zile de la Predeal. *** FC Farul (antrenor, Gică Butoiu): repriza întâi: Zdrâncă - Nițescu, I. Barbu, L. Ștefan, Rențea - Husein, Lucan, Stăncioiu, Paraschiv (30 Știrbu) - Șt. Ciobanu, Abuzătoaie; repriza a doua: Platon - An. Vlad, Bubuleandră, Essaka, Filip - Nicolai (82 Știrbu), Drăghici, A. Mihai, Pumnuțiu (86 Amariei) - Șt. Ciobanu, Bănicioiu. CS Eforie (antrenor, Gabriel Șimu): repriza întâi: Gândac - Boritz, Croitoru, Gospodin, Dragomir - Pelican, Potoșca, L. Chirilă, Roman - Borza, Niță; repriza a doua: David - Oprea, Fugaru, Gavriluță, Șuta - Chehaia, Leonte, Purcărea, Ilie - Paraschiv, Neacșu. A mai jucat Drăgoi. *** „Scorul nu m-a interesat, suntem la început, avem doar patru zile de antrenament, nu-i nicio problemă. Am vrut în primul rând să-i văd pe cei noi, dar nu a confirmat niciunul. Avem ceva promisiuni că vor mai veni fotbaliști, dar, dacă vor fi tot ca aceștia, degeaba vin” Gică Butoiu, antrenor Farul *** „Având în vedere că a fost primul amical după vacanță, echipa a evoluat mulțumitor. Am început pregătirea de zece zile, iar astăzi (n.n. - sâmbătă) am intrat prima dată pe iarbă. Până acum, am efectuat doar alergări și am lucrat în sala de forță. Băieții au jucat bine, dar, după cum se știe, amicalele nu se pun” Gabi Șimu, antrenor CS Eforie