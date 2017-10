Farul a fost „ciuruit“ în 20 de minute la Clinceni

2

observatorul stă în tribuna a doua alături de reprezentantul lor, Dan Lazarescu

Ce mai vreti din fotbalul romanesc condus de Mitica si Sandu: nu avem investitori multi in fotbal, cluburile de traditie din provincie se desfiinteaza sau se lupta cu mediocritatea ligilor inferioare, iar nationala Romaniei joaca foarte rar in compeititiile internationale. Sunt atat de multi factori negativi in fotbalul romanesc,ca nu ne mai mira nimic, asa ca toti oamenii de fotbal pot face orice mai putin promovarea de fotbal de calitate in Romania.