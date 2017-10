Farul a folosit în amicalul cu Gyeongnam un portar de la Unirea Urziceni

Întrucât ambii goal-keeperi deplasați în Antalya, Sardescu și Vlas, nu au putut apăra ieri, echipa constănțeană a recurs la o soluție de avarie pentru prima partidă de verificare din Turcia. FC Farul a susținut, ieri, primul meci amical al stagiului din Antalya, pierzând cu 0-1 (0-1) în fața echipei sud-coreene Gyeongnam. Asiaticii au înscris unicul gol al meciului în minutul 45. Antrenorul Ștefan Stoica nu a putut conta pe niciunul dintre cei doi portari din lot, Sardescu și Vlas, indisponibili din pricina unor accidentări. În fața acestei situații, constănțenii au fost nevoiți să apeleze la una dintre echipele românești din zonă, Unirea Urziceni, care li l-a împrumutat pentru acest meci pe portarul Cătălin Grigore. „Le mulțumim pentru înțelegere celor de la Urziceni”, a declarat președintele executiv al Farului, Sevastian Iovănescu. În afara portarilor (care, potrivit oficialilor constănțeni, se vor reface pentru următorul amical, de marți, 2 februarie, de la ora 15, cu Amkar Perm), „Mourinho” Stoica nu i-a putut folosi nici pe Chico și Diogo Andrade, și ei cu probleme medicale, după cum nu a mizat nici pe nou-achiziționatul Ignat. În prima repriză, Farul a jucat cu: C. Grigore - Mățel, Păcuraru, Larie, Gaston - M. Soare, B. Andone, Cristocea, C. Matei - M. Ene, Pantelie. După pauză, cu excepția portarului, echipa a fost schimbată în totalitate, evoluând: C. Grigore - I. Călin, Tudorache, Pătrașcu, Mansur - Henry, B. Teekloh, D. Prodan, A. Iovănescu - Doicaru, Fatai. „Pentru primul meci de pregătire din această iarnă, echipa s-a mișcat bine. Am ratat și trei oportunități importante, prin M. Ene, Pantelie și Fatai”, a declarat Vicențiu Iorgulescu, managerul general al Farului. „Ne pregătim de războiul returului. Eu sunt foarte optimist. Ne batem la promovare cu Brănești, Sportul, Petrolul, dar nu trebuie scoasă din ecuație nici Stejaru. Lotul nostru de 99% conturat. Dacă o să mai apară ceva, vor fi unu, maxim doi jucători. Îl așteptăm pe Papp, un fundaș central foarte valoros, iar dacă nu va veni vom mai aduce un stoper”, a spus și Ștefan Stoica. În Antalya, alături de echipă este și patronul Farului, Giani Nedelcu.