Farul a făcut „marcaj de gură cască“ la golul Pandurilor

Ion Marin crede că gorjenii au obținut remiza grație intervențiilor portarului Răzvan Stanca, fost la Farul, cel mai bun om al oaspeților sâmbătă. Antrenorul Farului a remarcat că, sâmbătă, după foarte mult timp, a reușit să alinieze o echipă „matură“. „Am avut o primă repriză bunicică, în care Pandurii s-a apropiat rareori de poarta noastră. Din păcate, nu am avut luciditate și creativitatea de a găsi soluțiile pentru a înscrie. Partea secundă a început cu probleme pentru noi, pe care ni le-am creat singuri, printr-o gravă greșeală de marcaj. Cum se spunea mai demult, «marcaj de gură cască». Primim astfel din nou gol acasă și suntem conduși. Am încercat apoi să remontăm, am și reușit acest lucru și am mai periclitat poarta. Consider că portarul Stanca a fost cel mai bun om al oaspeților, el le-a adus punctul“, a arătat „Săpăligă“. Ion Marin s-a referit și la faza din minutul 75, când Farul a cerut penalty. „Am fost sunat și mi s-a spus că a fost 11 m clar, din păcate neacordat și mă opresc aici, pentru că regulamentele sunt foarte dure și nu avem bani de amenzi. Atrag însă atenția că nu este prima dată când Farul este ciupită“, a declarat tehnicianul. Antrenorul Pandurilor, Sorin Cârțu, s-a declarat la final „puțin confuz”, neștiind dacă să se bucure pentru un punct sau să-i pară rău că nu a câștigat trei. În opinia lui „Sorinaccio“, meciul nu a fost foarte spectaculos, în condițiile în care s-au întâlnit două echipe care nu-și permit să riște prea mult, oaspeții având însă și scuza că au fost „puțin obosiți” după meciul de Cupă cu U Craiova.