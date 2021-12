Farul a coborât sub „linia” play-off-ului. Hagi: „Am avut mari speranţe la Sfântu Gheorghe”

După înfrângerea de la Sfântu Gheorghe, 0-1 cu Sepsi OSK, FCV Farul a părăsit, cel puţin pentru moment, zona play-off-ului. Echipa constănţeană a coborât pe locul şapte, cu 29 de puncte, fiind devansată după ultima rundă de FC Botoşani (locul 6 - 30 p), Universitatea Craiova (locul 5 - 30 p) şi Rapid (locul 4 - 31 p).„Ne aşteptam la un meci bun, am avut iniţiativa de la început până la sfârşit, am controlat jocul, am marcat un gol (n.r. - anulat), am avut destul de multe situaţii în careu, am ratat ocazii, însă, din păcate, ne întoarcem la Constanţa fără niciun punct. Speranţele erau mari, am cedat în faţa unui adversar foarte bine organizat”, a declarat, la finalul partidei, managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi.Farul a cedat la limită, scor 0-1 (0-1), meciul din deplasare cu Sepsi OSK, contând pentru etapa a 19-a a Ligii I la fotbal. Un joc pe care „marinarii” l-au dominat clar, însă toate cele trei puncte şi le-au adjudecat gazdele.Unicul gol al întâlnii a fost marcat de Mitrea, fostul jucător al Viitorului transformând un penalty, în minutul 7, acordat pentru un fault comis de portarul Aioani asupra lui Păun. Farul ar fi putut egala repede (min. 22), însă mingea lobată de Betancor a lovit bara. Constănţenii au acuzat maniera de arbitraj a centralului Ionuţ Coza, care le-a anulat un gol pentru un presupus ofsaid şi nu le-a acordat un penalty, în finalul partidei.FCV Farul: Aioani, Mladen, Larie, Ghiţă, De Nooijer, Purece (min. 59, Pires), Artean, Ciobanu (min. 59, Chiţu), Ely (min. 75, Sali), Betancor (min. 39, Petre), Pitu (min. 59, Grameni).XXXEtapa viitoare, joi, 16 decembrie, de la ora 20.30, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, FCV Farul va înfrunta pe CFR Cluj, campioana en-titre şi lidera la zi a clasamentului, cu 51 de puncte.Preţul biletelor pentru această partidă este următorul: tribuna 1 - 60 de lei, tribuna 2 - 40 de lei, peluze - 20 de lei. Biletele se pot achiziţiona online, de pe site-ul bilete.ro, dar şi din magazinele Inmedio, Germanos, Vodafone şi Oficiile Poştei Române.Conform normelor în vigoare la competiţiile sportive pot participa, doar pe baza certificatului verde persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Accesul în tribune mai poate fi făcut pe baza unui test PCR negativ efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de startul partidei sau pe baza unui test antigen/rapid efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de startul meciului.Foto: farulconstanta.com