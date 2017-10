Farul 1996 a pierdut la penalty-uri finala Naţionalelor

Farul 1996 a pierdut la penalty-uri finala Naționalelor

Grupa 1996 a FC Farul a pierdut dramatic, aseară, finala Campionatului Național, jucată contra lui FC Bihor, la Mogoșoaia. După două reprize a câte 30 de minute, încheiate la egalitate, 1-1 (cea care a deschis scorul a fost Farul, în minutul 5, prin Cezar Vâjlănescu), s-a trecut la loviturile de departajare, unde șansa le-a surâs bihorenilor. “Chiar dacă am pierdut, am făcut o figură extraordinară. Jocul copiilor a fost remarcat de toți federalii prezenți la finală. Băieții trebuie felicitați pentru ce au realizat în acest campionat. Încercăm să luăm titlul la anul”, a declarat, pentru “Cuget Liber”, antrenorul Farul 1996, Mihai Turcu, ajutat ieri de pe bancă de Dumitru Antonescu. Echipa constănțeană a fost: Dragnea - Gavrilă, Marcu, Iacob, Cioacă - Regep, Erdal, Vanghele (min. 50, Nedelcu), Curte - R. Văjlănescu, C. Vâjlănescu. La meci a asistat și întreaga conducere executivă a Farului. Pe tot parcursul partidei a plouat torențial. Tot ieri, la Techirghiol, Farul 1994 (antrenor, Ion Constantinescu) s-a calificat la faza semifinală a Naționalelor, după două victorii zdrobitoare: 11-1 cu CF Brăila și 18-0 (ieri) cu FC Oltenița.