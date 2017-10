Faristul Laurenţiu Florea spune adio burlăciei

Faristul Laurențiu Florea spune adio burlăciei

Fundașul stânga al Farului, Laurențiu Florea, a stabilit data nunții. „Rechinul“ și aleasa inimii sale se vor căsători la anul, pe 21 iunie, la Constanța, serviciul religios fiind programat la Biserica din Parcul Tăbăcărie, „Sf. Mare Mucenic Mina“, iar petrecerea - la Complexul „Melody“. Ziua de sâmbătă, 21 iunie 2008, le va rămâne mereu în amintire lui Laurențiu Florea (26 ani) și viitoarei sale soții, Ionela Bonea (23 ani), o frumoasă învățătoare din Medgidia. De altfel, și Laurențiu este din Medgidia, el începând fotbalul acolo. Naș îi va fi bunul său prieten Cristian Bardu, fotbalist la Callatis Mangalia. Cei doi au jucat împreună atât la juniori, cât și la seniori, la formația din Medgidia. „Florică“ a cerut-o de soție pe Ionela cu prilejul unei cine romantice, la hotelul „Bulevard”, în luna iulie a acestui an, după ce Farul a revenit din cantonamentul din Austria. Todoran, suspendat în meciul cu UTA La meciul cu UTA, de la Constanța, din etapa a 11-a a Ligii 1, „rechinii“ nu îl vor putea folosi pe mijlocașul de creație Dinu Todoran, care este suspendat, după cartonașele galbene primite în meciurile cu Gloria Buzău, Ceahlăul, Pandurii Tg. Jiu și Rapid. În rest, Farul nu are probleme de lot, toți jucătorii, cu excepția lui Daniel Florea, pregătindu-se normal, inclusiv Vlas, Lungu și Otvoș. Tânărul atacant are probleme cu spatele (o afecțiune a coloanei lombare), care i se trage de la meciul cu CFR Cluj, când, după o foarfecă, a căzut rău. „Gică Fentă“ mai trebuie să stea două săptămâni. Ben Teekloh a revenit la greutatea normală De joi sau cel mai târziu de luni, 22 octombrie, mijlocașul liberian Ben Teekloh va începe o nouă etapă a pregătirii sale, alergările, a declarat, pentru „Cuget Liber“, medicul echipei, Liviu Muja. Până acum, Ben, a cărui sănătate a fost afectată de explozia din vară din apartamentul său, a lucrat în sala de forță. „Urmările arsurilor au trecut, iar Ben a ajuns și la greutatea optimă. După ce a fost externat de la București și a revenit la Constanța, avea șase kilograme în minus, dar, în zece zile, am remediat problema. Va trebui să revenim treptat cu pregătirea și să vedem cum răspunde organismul său. Ca și până acum, totul va fi strict observat medical. Vom face analize săptămânal”, ne-a spus Liviu Muja. Un alt jucător african al Farului, Mala, căpitanul echipei naționale a țării sale, Guinea-Bissau, susține, astăzi, de la ora 16,30, ora locală, în deplasare, la Freetown, partida cu Sierra Leone, contând pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2010 din Africa de Sud. 