Faristul Kehinde Fatai: „Mă vrea Strasbourg“

Atacantul nigerian al „marinarilor” spune că are cunoștință de un interes cert pentru el al clubului din liga a doua franceză. La Farul nu a sosit însă până acum nicio solicitare oficială din partea grupării din Hexagon. Kehinde Fatai (19 ani) a declarat, ieri, că, miercuri, a aflat că echipa de ligă secundă din Franța Racing Club de Strasbourg urmează să-i trimită Farului o ofertă oficială. „Aștept să văd ce va hotărî clubul, dar eu nu știu dacă vreau să plec. Voi vedea ce va fi după vacanța de iarnă. Am înțeles că, după Cam-pionatul Mondial Under-20 din Egipt, pe lângă Strasbourg, s-a interesat de mine și Olympique Marseille, dar acolo nu intenționez să mă duc în acest moment, pentru că sunt conștient că n-aș putea evolua la prima echipă. Sunt tânăr și acum mă interesează doar să joc”, a declarat Fatai. Retrogradată din primul eșalon la finele sezonului 2007/2008, RC Strasbourg ocupă în prezent penultimul loc, 19, în Ligue 2 (poziție retrogradabilă), la trei puncte de „lanterna roșie” Bastia. „Până acum, nu ne-a parvenit niciun document oficial de la Strasbourg. În privința unei eventuale oferte, hotărârea o vor lua Consiliul Director și noul antrenor”, a declarat, aseară, președintele executiv al Farului, Sevastian Iovănescu. Fatai a înscris în victoria cu 3-0 a constănțenilor cu Tricolorul Breaza primul său gol pentru Farul într-un meci oficial. „Am fost foarte fericit că am spart gheața, la doi ani după ce am venit la Constanța. De acum înainte, vreau să înscriu în fiecare meci, inclusiv la Steaua II, unde ne dorim victoria. De asta am venit la Farul, să marchez. Cred că, dacă batem în cele două meciuri de până la finalul turului, încheiem prima parte a campionatului pe locul doi. Avem echipă bună. Marius Șumudică nu prea mi-a dat șanse, dar fiecare antrenor are alegerile sale. Am jucat sau am fost rezervă la Liga 1, am evoluat și la Campionatul Mondial, dar în Liga a 2-a am jucat foarte puțin în mandatul lui Șumudică. Este adevărat însă că am și venit târziu la echipă de la lotul național”, a mai spus Fatai.