Faristul Kehinde Fatai a prins lotul Nigeriei pentru Mondialele Under-20

Atacantul de 19 ani al Farului i-a impresionat pe antrenorii Naționalei sale la o acțiune de selecție, câștigându-și astfel locul în lotul pentru întrecerea din Egipt, din toamnă. Echipa națională Under-20 a Nigeriei a avut o primă acțiune pentru stabilirea lotului cu care va participa la Campionatul Mondial din Egipt (24 septembrie - 16 octombrie). A fost un turneu de pregătire, desfășurat pe „teren propriu”, la Abuja, în cadrul căruia nigerienii au susținut și patru amicale, cu Ghana, Benin, Egipt și Senegal. Printre jucătorii pe care selecționeril nigerian i-a avut sub observație s-a aflat și fotbalistul Farului Kehinde Fatai (19 ani și patru luni), care a fost unul dintre remarcații cantonamentului. „Kenny” a jucat titular (ca atcant) în toate cele patru meciuri (fiind mereu integralist) și a înscris de cinci ori. În aceste condiții, tânărul nigerian a prins lotul pentru Mondiale. Până la competiția din Egipt, Nigeria Under-20 va mai avea două acțiuni de pregătire, prima fiind în iulie, când, pentru două săptămâni, e prevăzut un cantonament în Qatar, cu alte meciuri. După ce a încheiat pregătirea din Nigeria, Fatai a venit la Constanța, pentru a discuta despre situația sa. „În condițiile în care am prins lotul național, aș vrea acum să evoluez și eu la Farul, pentru că altfel pierd Naționala. Dacă nu sunt luat în calcul, aș prefera să plec în altă parte, unde să joc. Am unele oferte”, a declarat Fatai. Inițial, Dumitru Manole, președintele Consiliului Director al Farului, îl anunțase pe nigerian pe lista fotbaliștilor străini de care nu mai era nevoie, dar apoi Fatai a fost oprit, ca înlocuitor al lui Gerlem. După ce s-a înțeles cu FC Vaslui, brazilianul va veni în România duminică, 28 iunie, pentru a efectua vizita medicală și a semna un contract pe trei ani. Un alt stranier al Farului, liberianul Ben Teekloh, și-a exprimat intenția de a părăsi clubul, spunând că ar putea ajunge la formații din Italia sau Anglia, neprecizând însă din ce divizie. Ben mai are un an de contract cu Farul. Și sârbul Dejan Rusmir ar putea pleca, impresarul său studiind oferte din China și Bulgaria.