Faristul Diogo da Silva se mulţumeşte şi cu 1-0 la Rm. Sărat

Faristul Diogo da Silva se mulțumește și cu 1-0 la Rm. Sărat

Stoperul „marinarilor” nu crede că absența lui Paul Papp se va simți în centrul apărării Farului în meciul cu „lanterna” Ligii a II-a. Portughezul spune că, sâmbătă, constănțenii trebuie să fie concentrați și pragmatici. Antrenorul principal al Farului, Marius Șumudică, a stabilit, ieri, după antrenamentul de dimineață (singurul al zilei), lotul pentru meciul de sâmbătă, de pe terenul lui CSM Rm. Sărat. În condițiile în care nu-i va avea la dispoziție pe Mățel, Papp (convocați la echipa națională de tineret) și pe Chico (suspendat), Șumudică s-a oprit la următorii 18: Sardescu, Fl. Dobre - portari; Păcuraru, Buzea, Barbu, Diogo, Gaston, Pașcovici - fundași; Andrade, M. Soare, B. Andone, B. Teekloh, Cristocea, Rusmir, C. Matei, L. Leu - mijlocași; M. Ene, Fatai - atacanți. Mansur și L. Mihai II au fost cedați la Farul II, pentru meciul de astăzi de la Liga a III-a, de pe terenul liderului ACS Berceni. „Am jucat la Gloria Buzău, dar nu am întâlnit până acum în vreun amical CSM Rm. Sărat. Nu cunosc nici măcar terenul. Meci mai ușor pentru Farul, sâmbătă? Doar teoretic. Practic, numai noi putem să ni-l facem ușor. Echipele de pe ultimul loc sunt imprevizibile. Pot face un meci slab, dar și unul foarte bun, mobilizându-se. Noi trebuie să fim concentrați, să jucăm bine tactic și să fim pragmatici. E bun și 1-0. Nu cred că se va simți absența lui Papp din apărare. Barbu e un jucător bun, cu experiență. Are alte caracteristici față de Papp, dar eu cred că îl va înlocui cu brio pe Paul”, a declarat stoperul portughez al Farului, Diogo da Silva. „Este important ca jucătorii noștri să se capaciteze și să evolueze la ran-dament maxim. Indiferent că întâlnești ultima clasată sau liderul clasamentului, tot contra a 11 fotbaliști joci. Nu trebuie să ia meciul ușor, pentru că vor avea surprize”, a spus și Marius Șumudică. După ce l-a văzut la două antrenamente, principalul Farului a decis să renunțe, ieri, la fotbalistul uruguayan Matias Indarte de Rocha (24 ani, al doilea vârf sau mijlocaș în spatele atacanților), care venise, marți seară, în probe la Farul. „Este un jucător care, în acest moment, nu poate ajuta Farul. Eu înțeleg ca fotbaliștii străini care vin să fie peste nivelul jucătorilor români de la noi. Atunci da, e OK”, a explicat Șumudică. Altfel, Sevastian Iovănescu, pre-ședintele executiv al Farului, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că „suntem la zi cu drepturile salariale în ce-i privește pe jucătorii primei echipe, pe antrenorii din club și pe angajați. De asemenea, lui Cristocea i-a fost achitată și prima de instalare, iar săptămâna viitoare își vor primi banii și fotbaliștii de la Farul II”.