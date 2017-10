Faristul Chico e al doilea golgeter al Ligii a II-a

Pentru al doilea sezon consecutiv, atacantul portughez are prim-planul în ofensiva constănțeană. În campionatul 2008/2009, în Liga 1, a marcat de opt ori, iar acum, la jumătatea Ligii a II-a, a depășit deja această cifră. Cu cele nouă reușite cu care a încheiat turul de campionat (o medie de 0,52 goluri pe meci), cel mai bun marcator al Farului, portughezul Chico, ocupă locul secund în clasamentul golgeterilor seriei întâi a Ligii a II-a. Același număr de goluri îl are și Curelea, de la Sportul Studențesc, cei doi secondându-l pe liderul Ferfelea (tot Sportul), care a înscris de 14 ori. În cealaltă serie, primele două locuri sunt ocupate de Batin (UTA) - 13 goluri și Kalle (CS Otopeni) - 8. Chico a declarat că, în acest sezon, vrea să înscrie peste 15 goluri, iar, dacă va menține acest ritm și în retur, are toate șansele să treacă de cifra fixată. Farul a punctat în tur de 25 de ori, având al patrulea atac al seriei, după Victoria Brănești, Sportul (34), FC Snagov (29) și FCM Bacău (28). În afara lui Chico, ceilalți marcatori din campionat ai „marinarilor” sunt: Ene (5, unul din penalty), Matei, Mansur, Gaston (câte 2), Mățel, Cristocea, Fatai, Ben Teekloh și Rusmir. Mișcare lejeră până vineri După meciul cu Gloria Buzău, de sâmbătă, care a încheiat turul de campionat, jucătorii Farului au primit liber până astăzi după-amiază, la ora 16, când vor demara, sub conducerea lui Gică Butoiu, un program ușor (câte o ședință zilnică de pregătire, lejeră), până vineri, când vor intra efectiv în vacanță. Trei dintre stranieri, Chico, Gaston și Andrade, au plecat deja acasă, iar pentru antrenamentul de astăzi jucătorii din București au fost învoiți, urmând a veni mâine. Vacanța fariștilor va dura până pe 15 ianuarie. În această săptămână sau până pe 15 decembrie, este de așteptat să se ia o decizie în privința echipei tehnice care va conduce Farul din retur, dacă va veni un nou antrenor sau va rămâne în continuare Gică Butoiu, cel care a asigurat interimatul în cele trei etape de după demisia lui Marius Șumudică. „Eu am avut trei meciuri, mă bucur că le-am câștigat pe toate, dar mai departe nu știu ce va fi”, a spus Butoiu, la finele partidei cu Gloria Buzău. „Dacă vom fi consultați de conducere în privința menținerii lui Butoiu, îl vom susține cu siguranță. După părerea mea, a făcut o treabă foarte bună și ar merita să i se dea credit în continuare. Cunoaște foarte bine echipa și orașul. Constanța merită for-mație în primul eșalon”, a arătat și Bogdan Andone, jucător și, în același timp, secundul lui Butoiu.