Faristul Ben Aiona, bun la trialul Naţionalei României

Faristul Ben Aiona, bun la trialul Naționalei României

Rugbystul farist Ben Aiona a lăsat o bună impresie la trialul Naționalei României pentru stabilirea lotului care va participa în Noua Zeelandă. Antrenorii României au văzut la lucru, în București, pe stadionul „Arcul de Triumf”, 34 de rugbyști, RCJ Farul fiind reprezentată de Daniel Bejan (taloner), Daniel Carpo (linia a III-a), Bogdan Petreanu (linia a II-a), dar și de ultimele achiziții, neozeelandezii Zane Winsdale (linia a II-a) și Ben Aiona (mijlocaș la deschidere / fundaș) și samoanul Jeff Lapana Makapelu (aripă). Stranierii au fost încercați în vederea naturalizării. Potrivit www.rugby.ro, dintre cei trei, s-a detașat în mod cert Ben Aiona, un mijlocaș la deschidere foarte agil, tehnic și cu o viziune de ansamblu care dirijează echipa pe tot parcursul jocului. A pasat tot timpul în adâncime, înțelegându-se aproape perfect cu Ionuț Dimofte, trecut centru lângă el. Ben Aiona poate fi una dintre cheile unui ritm mai rapid și mai eficient la echipa națională. Neozeelandezul, care a jucat cu numărul 10, a declarat: „A fost foarte cald și acest lucru l-am resimțit din plin, pentru că nu am mai jucat într-o astfel de căldură. Jucătorii români sunt puternici din punct de vedere fizic, sunt rapizi și mi-aș dori să pot juca în Naționala României. Trebuie să dovedesc că merit și antrenorii să mă dorească. Am început să mă înțeleg cu coechipierii, am învățat și câteva cuvinte și totul este foarte bine. Am făcut o echipă bună cu centrul Dimofte, sper ca în curând să mă integrez și mai bine în jocul echipei“. Linia a II-a Zane Winsdale a suferit în mod evident din cauza căldurii și a lipsei de pregătire din ultima perioadă, ieșind din joc pe final din cauza crampelor, însă, cât a jucat, a fost parte integrantă a echipei, fără mari sincope. Jeff Lapana Makapelu a jucat centru, deși se pare că se simte mai bine ca aripă, lucru dovedit la două sprinturi pe flanc. Tehnic și dornic mereu să pătrundă, a greșit de câteva ori, însă, fiind la primul său joc, se poate spune că încă nu s-a acomodat.