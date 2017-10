Faristul Apostol, în locul lui Fercu la Cupa Mondială de Rugby

Ştire online publicată Marţi, 30 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Lovitura de teatru in cantonamentul nationalei Romaniei inainte de Cupa Mondiala: Catalin Fercu, unul dintre cei mai buni jucatori ai nostri, a anuntat stafful tehnic ca are rau de avion si nu mai poate merge in Noua Zeelanda! Dupa ce a jucat cativa ani in meciuri oficiale sau test cu gandul la Cupa Mondiala, dupa ce s-a pregatit intens in ultimele luni cu gandul la partidele cu Argentina sau Anglia, dupa ce a marcat singurul nostru eseu in ultimul meci de antrenament (de la Perigueux), Fercu nu va putea merge la Mondiala din cauza raului de avion. In locul sau a fost convocat constanteanul Apostol."Fercu este ce mai bun produs al rugbyului romanesc din ultima vreme". Aceasta propozitie a fost rostita destul de des in ultimii ani, insa din pacate nu o vom auzi si la Cupa Mondiala.Imaginati-va ca Fercu a mers pana la Montevideo, in Uruguay, pentru a ajuta Romania sa se califice la aceasta Cupa Mondiala. Cu avionul. Cu o zi inaintea plecarii la Mondiale, insa, Catalin Fercu a anuntat ca are rau de avion si nu poate face deplasarea in Noua Zeelanda.Federatia a luat act de acest lucru si a anuntat ca l-a inlocuit pe Fercu in lotul nationalei Romaniei cu constanteanul Adrian Apostol. Mai mult, se pare ca Fercu va fi si suspendat, el avand parte de discutii in cadrul comisiei de disciplina in cursul acestei zile.De ce nu merge Fercu la Cupa Mondiala este greu de spus, departe de explicatiile oficiale. Cat de mult va conta sau nu absenta lui Fercu este de asemenea greu de spus. Daca exista sau nu probleme in cadrul delegatiei noastre chiar in ziua plecarii spre Noua Zeelanda este, din nou, greu de spus. Doar timpul le va lamuri.Cert este ca Romania decoleaza in aceasta seara spre Noua Zeelanda. Stejarii vor avea un drum lung pana in patria All Blacks, acolo unde se vor antrena circa o saptaman pana la debutul cu Scotia, din 10 septembrie, informeaza Rugby.ro