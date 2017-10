Fariştii s-au ales cu primele blocate

Fariștii s-au ales cu primele blocate

După eșecul cu Săgeata Stejaru, Consiliul Director al FC Farul a hotărât să ia măsuri de ordin financiar împotriva jucătorilor. Conducătorii Farului i-au anunțat pe fotbaliști după joc că nu vor mai lua nicio primă de joc până nu ajung în primele două locuri din clasament. „Păcat de jocul bun din prima repriză, când am dominat total, am dus mingea până în 6 m și am avut 5-6 ocazii de gol clare. Din păcate, s-a terminat 0-1, un alt rezultat trist pentru noi. Vom avea o toamnă foarte zbuciumată. Va trebui să aducem urgent puncte de afară”, a declarat Mircea Crainiciuc, președintele executiv al Farului. Patronul Giani Nedelcu îi dă credit în continuare antrenorului Marius Șumudică, însă, dezamăgit de atitudinea unora dintre fotbaliștii actuali, a anunțat că va mai aduce jucători. „Postul lui Șumudică nu e în pericol. Echipa a jucat, a pasat, a dus-o până în 16 m, dar acolo nu trebuie să dea antrenorul gol. Acolo intervine valoarea jucătorului. Dacă era 2-0 la pauză, nu se supăra nimeni. Vom continua să aducem jucători. Cum am schimbat linia de fund, așa vom schimba și atacul. Chiar în această săptămână (n.n. - cea trecută), tre-buia să vină trei străini, un mijlocaș central și două vârfuri, pe care îi așteptăm acum săptămâna viitoare (n.n. - aceasta). În acest moment, nu putem să aducem o echipă întreagă, dar, în iarnă, 100% va avea loc o remaniere a lotului”, a spus Nedelcu. Oficialii Farului sunt mirați de prestația jucătorilor din meciul cu Săgea-ta, în condițiile în care motivați financiar au fost. „Nu știm ce să mai credem. Cum să-i mai motivăm? Bani le-am dat, primele și le-au luat. În această săptămână, am achitat prima pentru meciul cu Sportul, iar prima pentru meciul cu Săgeata o aveau în vestiar. Contra tulcenilor, au jucat, în total, pe 40.000 lei”, a arătat Giani Nedelcu. În urma eșecului cu Stejaru, obiectivulul Farului nu s-a schimbat, rămânând în continuare promovarea. Patronul „rechinilor”, care nu regretă și nu va regreta că a preluat clubul, este de părere că și lotul actual permite accederea în prima ligă, numai că „atitudinea unor jucători, în general cei care au salarii foarte mari, lasă de dorit, nu e pe măsura banilor pe care-i iau”. Nedelcu nu a dat nume, dar se pare că, printre alții, e supărat și pe Chico. „Un jucător de la noi are contractul cât primul 11 al Tricolorului Breaza”, a spus Mircea Crainiciuc, completat de patron: „Și a ieșit la meciul cu Petrolul, zicând că nu e motivat să joace”. În acea partidă, atacantul portughez a fost înlocuit în minutul 42, zvonindu-se că el a cerut schimbarea.