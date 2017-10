Fariştii Pătraşcu şi Diogo Andrade ratează meciul cu Petrolul

Fariștii Pătrașcu și Diogo Andrade ratează meciul cu Petrolul

Florin este suspendat, iar portughezul s-a accidentat la antrenamentul de ieri și este suspect de ruptură musculară. Partida de la Ploiești se joacă duminică, de la ora 13. Dacă, față de partida cu Victoria Brănești, antrenorul Farului, Ștefan Stoica, se poate baza duminică pe fundașul stânga titular, Gaston, care și-a ispășit etapa de suspendare, tehnicianul i-a pierdut în schimb pe Pătrașcu și pe Andrade. Florin a revenit de la Delta Tulcea cu trei cartonașe galbene, iar în meciul cu Brănești l-a primit pe al patrulea, ceea ce i-a adus suspendarea contra Petrolului. Pătrașcu a fost titular cu Brănești, făcând cuplu în fața apărării cu Ben Teekloh, și a avut o evoluție apreciată, ratând și două ocazii. Ieri, la antrenamentul desfășurat pe terenul principal, a „căzut” și Diogo Andrade, care s-a ales cel puțin cu întindere musculară la piciorul drept, dacă nu cu ruptură, ținând cont că portughezul avea dureri puternice și la mers. Andrade va efectua astăzi o investigație medicală amănunțită, pentru a se depista exact ce a suferit. În cel mai fericit caz, cel al întinderii, mijlocașul dreapta va trebui să ia o pauză de o săptămână, astfel că e în pericol să rateze și meciul cu FC Snagov, de sâmbătă, 3 aprilie. Față de echipa care a jucat contra Brăneștiului (Sardescu - Mățel, Ninu, Larie, Păcuraru - Pătrașcu, B. Teekloh - Prodan, C. Matei, Cristocea - Fatai), se prefigurează trei schimbări în formula de start a Farului de la Ploiești. Astfel, Gaston îl va înlocui pe Păcuraru ca fundaș stânga, Pătrașcu va fi schimbat la închidere de B. Andone, iar Prodan îi va lăsa locul, ca mijlocaș dreapta, lui Pantelie. Stoica va păstra sistemul de joc 4-2-3-1, cu Fatai vârf de atac. Vlas și Rastovac sunt accidentați și au lucrat separat ieri, ca și Henry, Ignat, A. Iovănescu și Portik. În schimb, Ștefan Stoica l-a chemat la antrenamentul de ieri pe stoperul Nicolae Buzea, care fusese trimis la Farul II în urmă cu peste două luni. În acest retur, Buzea a și jucat pentru formația secundă. Cu echipa mare se pregătește și sârbul Dragan Gosic. Și Petrolul are trei absențe: mijlocașul Budescu (suspendat), Pop (junior) și atacantul Adrian Crăciun (accidentați). Meciul Petrolul Ploiești - FC Farul va fi arbitrat de Robert Dumitru (Brașov), care va fi asistat de Cătălin Savu (Galați) și Dragoș Vlad (Târgoviște). Rezervă va fi Ionuț Iugulescu (Târgoviște), iar ca observatori vor oficia Constantin Ștefan și Vasile Filimon (ambii, din București). Partida se joacă duminică, 28 martie, de la ora 13, în direct la sport.ro. *** „Meciul cu Petrolul e unul important din seria aceasta dificilă de cinci - șase partide. Jocul nostru e în creștere față de meciul de la Chiajna, păcat că nu am câștigat cu Brănești. E mult spus că la Ploiești vom juca un meci decisiv în privința promovării. Trebuie doar să-l pregătim cu încredere și calm. Sper să vină rezultatul pe care-l așteptăm cu toții, victoria” Radu Sardescu, portar Farul *** „Da, Farul poată să bată la Ploiești. Pentru aceasta ne pregătim și avem încredere că vom câștiga. Dacă e un meci decisiv? Depinde de ce vor face și alte echipe. Nu știu dacă Victoria Brănești a scăpat în câștigătoarea campionatului, dar e principala favorită la promovarea de pe primul loc. Pentru locul doi se bat Sportul, Farul, Petrolul, Stejaru și, dacă-i bate pe studenți, și FC Snagov” Bogdan Andone, mijlocaș Farul