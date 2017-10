Fariştii Bogdan Rusu şi Scărlătescu dau probe la Dinamo

Fariștii Bogdan Rusu și Scărlătescu dau probe la Dinamo

Din pricina incertitudinii care domnește la clubul constănțean, Farul i-ar putea pierde, pentru început, pe doi dintre cei mai buni jucători din tur, care sunt testați de Ioan Andone. În plus, toți elevii lui Ioan Sdrobiș așteaptă până miercuri rezolvarea problemelor financiare, în caz contrar urmând a-și depune memorii. Criza de la Farul își arată colții. Primul efect negativ al problemelor cu care se confruntă echipa (lipsa utilităților la stadion, restanțe financiare către jucători) este subțierea lotului. Pe lângă faptul că, fără apă (caldă și rece) și căldură la stadion, reunirea lotului nu are cum să se producă, „marinarii” sunt hotărâți ca, dacă, miercuri, nu li se vor achita banii, să-și depună memorii pentru a deveni jucători liberi. Până atunci însă, doi dintre fotbaliști, ambii cu evoluții apreciate și cu goluri reușite în tur, atacantul Bogdan Rusu (20 ani; trei goluri) și mijlocașul dreapta Sergiu Scărlătescu (22 ani; două goluri), au început deja pregătirile cu o altă echipă, susținând, sâmbătă, primul antrenament cu Dinamo. „Întrucât la noi planează starea aceasta de incertitudine, am fost de acord, atât eu, cât și antrenorul Ioan Sdrobiș, cu cererea lui Dinamo de a-i lua în probe pe cei doi. Încercăm cea mai bună soluție pentru fiecare dintre jucătorii Farului. Situațiile viitoare ale lui Rusu și Scărlătescu depind de ce se va întâmpla la Farul. Dacă lucrurile se vor rezolva, îi putem și chema înapoi, aceasta ținând însă și de ce va hotărî Dinamo în privința lor. Rusu și Scărlătescu sunt doi jucători tineri, de perspectivă, iar clubul din Ștefan cel Mare e o șansă importantă pentru ei. Chiar și dacă ar rămâne doar cu pregătirea alături de Dinamo și tot ar fi un câștig pentru ei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Relu Damian, președintele Farului. „Au sosit câțiva copii în probe. Vom vedea dacă-i vom reține sau nu la echipa mare”, a spus și antrenorul lui Dinamo, Ioan Andone, care a mai avut două nume noi sub comandă la reunire, tinerii fundași Raul Crișan (Șimleul Silvaniei) și Eugen Crăciun (Astra). Măcar în ceasul al 14-lea Relu Damian este de părere că echipa constănțeană se află în fața unei săptămâni decisive. „Dacă nu se va rezolva problema utilităților, nu ne vom putea reuni. Patronul Giani Nedelcu a fost ieri (n.n. - sâmbătă) la Constanța și a avut unele discuții, am înțeles că fructuoase, dar așteptăm și concretizarea lor. Sunt ceva idei, dar și eu am avut toată vara idei, care nu și-au găsit însă finalizarea. Sperăm ca măcar în ceasul al 14-lea să se rezolve situația. Ceasul al 13-lea a fost în vară, iar dacă nu trecem de al 14-lea, cred că totul se va sfârși”, ne-a mai spus președintele Farului. „Nemulțumiți de datoriile pe care le are clubul la ei, jucătorii vor să-și depună memorii pentru a deveni liberi de contract, dar i-am convins să mai aștepte până miercuri. Nu le mai putem cere să dea dovadă de înțelegere la nesfârșit. Are și răbdarea lor limite. Însă ce folos dacă s-ar rezolva problema financiară fără să-și găsească rezolvarea și cea a utilităților. Fără apă și căldură, nu putem discuta de reunire” Relu Damian, președinte FC Farul