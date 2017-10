Farista Ana Porgras s-a calificat în finala Mondialelor

Gimnasta de la CS Farul Constanța Ana Porgras s-a calificat cu echipa națională a României în finala Campionatului Mondial de la Rotterdam. Cu 228,495 puncte, tricolorele s-au clasat pe locul patru în preliminarii, după Rusia (234,521p), China (233,778p) și SUA (233,643p), dar înaintea Angliei (224,921p), Australiei (224,785p), a Italiei (219,179p) și a Japoniei (218,895p). În afară de Porgras, din echipa României au mai făcut parte Sandra Izbașa, Diana Chelaru, Raluca Haidu, Gabriela Drăgoi și Cerasela Pătrașcu. Finala are loc miercuri, 20 octombrie, de la ora 18 (în direct la Digi Sport Plus). Ana Porgras și-a asigurat calificarea în alte două finale, la individual compus (locul șase în calificări, cu 57,898p) și la bârnă. În ultimul act de la individual compus va evolua și Haidu (a 11-a în preliminarii). Astăzi, de la ora 12,30, evoluează în calificările de la echipe și formația masculină a României, care îi are în componență pe Marian Drăgulescu, Flavius Koczi, Ovidio Buidoșo, Cristian Bățagă, Adrian Bucur, Marius Berbecar și Vlad Cotuna.