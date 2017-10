Fără utilităţi la stadion, Farul nu se va reuni

„Marinarii“ nu vor să se mai bărbierească în găleată și să se spele cu ligheanul în nas

Fără utilități la stadion, Farul nu se va reuni

Conducătorii clubului constănțean așteaptă ca autoritățile locale să asigure din nou apă și căldură la arenă, așa cum s-au angajat. Oficialii formației afirmă că, fără această problemă rezolvată, jucătorii nu se vor mai prezenta la echipă. Relu Damian, președintele FC Farul, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că reunirea „marinarilor” la data fixată, 17 ianuarie, și demararea pregătirii de iarnă depind de o singură condiție: la stadion să fie apă (caldă și rece) și căldură, soluționarea acestei probleme căzând în sarcina autorităților locale. „Fără utilități la stadion, Farul nu se va reuni. Nu are cum. Chiar să avem și 50 de jucători în lot, nu va veni niciunul, pentru că nu vor să mai treacă prin supliciul din tur, când s-au bărbierit în găleată și s-au spălat cu ligheanul la nas. Problema financiară, a datoriilor către jucători, nu e definitorie și se poate rezolva. Zilele acestea, am purtat mai multe discuții cu Giani Nedelcu, patronul clubului, care m-a asigurat că sunt bani pentru stingerea, măcar în parte, a datoriilor, însă ce folos, dacă nu va fi apa caldă și căldură, tot nu vom putea porni la drum. Din punctul meu de vedere și al antrenorului Ioan Sdrobiș reunire fără utilități nu poate exista”, ne-a declarat Damian. Președintele Farului așteaptă ca autoritățile locale să asigure din nou apă și căldură la stadionul „Farul”, așa cum s-au angajat. „Am crezut că, prin semnarea acelui protocol privind Academia de Fotbal, se va rezolva problema utilităților. Noi, clubul, ne-am respectat obligațiile. Am cedat juniorii, am subînchiriat baza sportivă către Școala de Fotbal Farul 2010. Ce ni s-a cerut am făcut. Vrem ca și autoritățile locale să-și respecte angajamentele. În noiembrie 2010, am primit asigurări că, într-o săptămână de la semnarea protocolului, la stadion va fi din nou cald și va curge apa. Nu s-a realizat însă nimic”, a detaliat Relu Damian. Oficialul constănțean speră ca sosirea la Constanța, zilele acestea, a lui Giani Nedelcu, „să poată detensiona situația”, prin tratativele pe care le va purta cu autoritățile locale.