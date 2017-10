Marcel Lică, fost președinte executiv al FC Farul:

„Fără sprijinul suporterilor, echipei îi va fi greu să aibă rezultate”

Fostul președinte al Farului, Marcel Lică, trage semnalul de alarmă: echipa „rechinilor” este într-o situație delicată, iar aceasta poate fi depășită mai ușor cu sprijinul suporterilor. Marcel Lică se declară dezamăgit de nivelul jocului Farului în turul de campionat și consideră că una dintre cauzele principale care au condus la acest fapt este numărul redus de suporteri. „Fac apel la toți suporterii constănțeni, mulți, puțini cât sunt, să fie alături de echipă. Uniți, pot constitui oricând al 12-lea jucător. Farul este implicată în lupta pentru evitarea retrogradării și numai împreună putem ieși cu bine din furtună. Clubul a demarat acțiunea de întinerire a lotului, este un demers foarte bun, dar, dacă acești tineri fotbaliști nu vor avea tot suportul tribunei, le va fi foarte greu să aibă rezultate meritorii. Părerea mea este că trebuie să le acordăm credit”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marcel Lică. Fostul președinte executiv al Farului consideră că suporterii greșesc atunci când îl contestă pe patronul clubului, Gheorghe Bosînceanu. „Dacă dl. Bosînceanu ar fi fost sprijinit de autoritățile locale, echipa se clasa mult mai sus. Constanța ar trebui să aprecize eforturile patronului, nu să-l hulească. Criticați ar trebui să fie cei care stau deoparte, nu se implică și nu le pasă de soarta Farului. Ani buni, clubul a fost ținut doar de un singur om. Eu spun că performanțe precum cele de la handbal sau volei ar fi fost posibile și la fotbal, dacă autoritățile locale ar fi fost alături de Farul”, este de părere Marcel Lică. Nu ar zice nu unei oferte de la Farul Actualul vicepreședinte al Comisiei Centrale de Arbitri nu exclude varianta revenirii la Farul. „Momentan, am o funcție bună, sunt util fotbalului, am și afacerea mea. Dar, pe viitor, dacă mi se va propune să revin la club, nu cred că aș refuza, nu se știe niciodată. Revenind la ziua de azi, apreciez munca actualei conduceri. Deși nu provine din fotbal, directorul executiv (n.r. - Lucian Codrean Pîra) este un om bine intenționat și chiar se achită bine de sarcini. Nu cred că i se poate reproșa ceva”, a explicat Lică. Ultima șansă pentru Colțescu Vicepreședintele CCA este de părere că, în turul de campionat al Ligii I, nu au fost erori grave de arbitraj, excepție făcând Sebastian Colțescu, la partida Gaz Metan Mediaș - FC Brașov 0-0, când nu a acordat ardelenilor trei lovituri de la 11 m. „A fost suspendat, apoi a avut și acele probleme personale (n.r. - tentativa de a se arunca de la etaj). Am decis să-i mai acordăm o ultimă șansă, pentru că mai sunt și alți arbitri tineri care merită credit. Hațeganu (28 ani) și Bogaciu (26 ani) sunt deja purtători ai ecusonului FIFA, iar pe Istvan Kovacs (25 de ani) îl așteptăm să le calce pe urme”, a spus Marcel Lică. Arbitrajul constănțean nu se poate lăuda decât cu asistenți Marcel Lică spune că, la ora actuală, arbitrajul constănțean nu se poate lăuda decât cu asistenți. Dintre aceștia, fostul purtător al ecusonului FIFA îi acordă o mențiune specială lui Aurel Onița, care a oficiat la partide internaționale importante, totul culminând cu delegarea la jocul Barcelona - Basel, din Liga Campionilor. „Din păcate, lucrurile nu merg la fel de bine când vorbim despre centrali, consecință a unui management neperformant al comisiei de arbitraj din cadrul AJF. Totuși, pentru retur, avem în ve-dere un constănțean, Dragoș Teodor. Are 29 de ani și face parte dintr-un lot de perspectivă. Dacă merge bine în retur, din sezonul viitor, va primi delegări la Liga a II-a”, a declarat Marcel Lică. Alți arbitri de la care se așteaptă progrese sunt Vasilică Tudor și Fernando Costache. De asemenea, Paul Dimancea ar putea face pasul către lotul A, iar Gabriel Georgescu, spre lotul B. „Un lucru foarte important este lărgirea ariei de selecție. Vasile Mihu (n.r. - președintele AJF) a făcut o mutare inspirată, numindu-l pe Iulian Giuran șef al comisiei tehnice și al școlii de arbitraj la nivelul județului Constanța, prima promoție numărând deja 80 de absolvenți”, a explicat Lică. Condiții de 5 stele în Antalya Pentru arbitrii români, urmează un nou stagiu de perfecționare, în Antalya (Turcia), obligatoriu pentru cei din lotul A și opțional pentru cei din loturile B și C. „Arbitrii vor beneficia de condiții excelente de cazare, masă, pregătire și refacere: terenuri, sală de cursuri, bazin, fitness, saună, totul la mai puțin de 100 de euro pe zi. În plus, un oficial UEFA va susține partea teoretică”, a explicat Marcel Lică.