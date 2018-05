Fără precedent la rugby! Recordul Cleopatrei în turneul de la Bucureşti

Fără precedent la rugby! Recordul Cleopatrei în turneul de la București

Tinerii rugbiștide la CS Cleopatra Mamaia au pornit cu dreptul în returul Campionatului Național de juniori U17, înregistrând un succes categoric pe stadionul „Parcul Copiilor“ din București, împotriva celor de la CN „Aurel Vlaicu“.Formația de pe litoral, pregătită de antrenorii Victor Bezușcu, Onal Agiacai și Marius Codea, s-a impus cu scorul de 26-0 și și-a îndeplinit obiectivul stabilit: victoria cu punct bonus ofensiv. În urma acestui succes CS Cleopatra se menține pe poziția secundă a clasamentului, în spatele CSS-ului Bârlad, dar înaintea cluburilor din București: CSM, CT „Dinicu Golescu” și CN „Aurel Vlaicu”.„Băieții au jucat foarte bine și nu le-au dat nicio șansă adversarilor. Este foarte bine că am început returul cu o victorie, fiindcă avem un obiectiv de atins și trebuie să ne mobilizăm exemplar. Urmează un meci foarte important, etapa viitoare, cu CSS Bârlad, iar dacă ne vom impune cu punct bonus, vom putea trece pe prima poziție. Fiind pe teren propriu, așteptăm toți iubitorii rugby-ului alături de noi, să susținem echipa locală. Cu siguranță va fi un spectacol sportiv de calitate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan.Runda următoare, programată sâmbătă, 21 aprilie, de la ora 14.00, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, CS Cleopatra primește vizita liderului CSS Bârlad.O evoluție remarcabilă a înregistrat și echipa de rugby în X a clubului, formată din sportivi sub 16 ani, care a reușit să câștige etapa a IV-a a Campionatului Național U16, acumulând patru victorii, fără a încasa vreun eseu. În total, au marcat nu mai puțin de 172 de puncte: 43-0 cu CN „Aurel Vlaicu”, 62-0 cu LPS „Nicolae Rotaru” Constanța, 41-0 cu CSM București și, în finală, 27-0 cu CSS 2 Baia Mare.„Și la rugby în 10, echipa s-a mișcat excelent. Am reușit ceva greu de găsit în analele rugby-ului juvenil românesc: au marcat peste o sută de puncte fără a încasa vreunul! Mai sunt două etape din campionat, însă suntem lideri detașați, învingători în precedentele patru runde, și chiar dacă nu ne-am mai prezenta la cele rămase, tot am deveni campioni. Rezultatele excelente de la rugby în X și rugby în XV sunt rodul efortului colectiv realizat de antrenorii Victor Bezușcu, Onal Agiacai, Marius Codea și Virgil Năstase, care merită felicitați. Cu toate acestea, la rugby în XV, greul abia acum începe”, a completat Vasile Chirondojan.După un week-end plin de satisfacții, jucătorii de la CS Cleopatra s-au trezit dis-de-dimineață pentru a lua parte la o acțiune de ecologizare pe plaja din stațiunea Mamaia, mai exact pe porțiunea dintre Complexul „Cleopatra” și Hotel Malibu. Înarmați cu saci menajeri și multă răbdare, sportivii au reușit să curețe o bucată de plajă sufocată de ambalaje și sticle de plastic.„Avem frecvent astfel de activități. Dacă toată lumea ar pune mână de la mână și ar ajuta, poate ar deveni toți mai responsabili și nu ar mai arunca gunoaiele la întâmplare”, a spus Victor Bezușcu, antrenorul coordonator al grupării din Mamaia.