„Fără Mutu, e rău la echipa naţională“

Florentin Petre, îngrijorat de accidentarea „Briliantului”:

„Fără Mutu, e rău la echipa națională“

Internaționalul Florentin Petre a declarat, ieri, că accidentarea lui Adrian Mutu l-a speriat, deoarece jucătorul Fiorentinei este indis-pensabil echipei naționale. „Îmi pare rău pentru Adrian Mutu. Totuși, faptul că va lipsi cel mult o lună este un lucru bun pentru noi. Echipa națională are nevoie de el. Fără Mutu e rău, el este un fel de Hagi pentru echipa națională, are valoare, a fost înzestrat cu talent și e normal să ne îngrijorăm când se accidentează. Mutu ne dă încredere când e pe teren“, a declarat Florentin Petre, referitor la accidentarea suferită de Mutu, duminica trecută, în meciul cu AS Roma, care îl va ține departe de gazon circa o lună. Florentin Petre a comentat, pentru agenția NewIn, și șansele României la EURO 2008: „Trebuie să jucăm așa cum am făcut-o contra Olandei, la Constanța. Deși avem o grupă grea, putem produce surpriza, cred în calificare. La EURO, avem nevoie de ambiție și de puțin noroc. Oricum, toți adversarii din grupă sunt foarte, foarte puternici“. România face parte din Grupa C a Campionatului European de fotbal din această vară, alături de Olanda, Franța și Italia.