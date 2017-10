Fără medalii olimpice la gimnastică! Marian Drăgulescu şi Cătălina Ponor au ratat podiumul

Fără medalii olimpice la gimnastică! Marian Drăgulescu și Cătălina Ponor au ratat podiumul

O nouă zi tristă pentru sportivii români aflați la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro.Luni seară, în arena olimpică, s-au desfășurat finalele pe aparate la gimnastică, în care România a fost reprezentată de două legende în activitate: Cătălina Ponor (la bârnă) și Marian Drăgulescu (la sărituri). Primul care a pășit în vacarmul brazilian a fost Drăgulescu. Ajuns la 35 de ani, dublu medaliat cu bronz la Atena, în 2004, „Marocanul” a reușit două evoluții notate cu 15,266 și 15,633, generând o medie de 15,449, la egalitate cu japonezul Kenzo Shirai. Bronzul i-a revenit însă niponului, pentru faptul că exercițiile acestuia au avut grad de dificultate mai ridicat. Primele două poziții au fost ocupate de nord-coreeanul Ri Se Gwang (15,691) și rusul Denis Abliazin (15,516).„Nu sunt trist. Sunt bucuros că m-am calificat, că am ajuns aici și că am fost egal cu locul trei, chiar dacă am pierdut medalia. Și nu mă retrag! La anul sunt Europenele și, dacă sunt sănătos, privesc apoi spre Tokyo”, a declarat campionul român după terminarea finalei la sărituri, grăbindu-se înapoi în sala de concurs unde avea să evolueze și Cătălina Ponor.Din păcate, Drăgulescu nu i-a purtat noroc gimnastei de la CS Farul Constanța, în finala de la bârnă. Cu toate privirile ațintite asupra senzației mondiale, americanca Simone Biles, ar fi trebuit ca presiunea să se risipească din sufletul Cătălinei. Exercițiul lui Biles este ezitant, foarte aproape să cadă de pe bârnă și spectatorii priveau curioși cine va fi noua campioană olimpică. A urmat Sanne Wevers, din Olanda, care a răsturnat toate calculele, reușind să lege perfect exercițiul și să obțină o notă de 15.466, fiind prima. După olandeză, a fost rândul constănțencei să urce pe bârnă. Îngândurată, Cătălina ezită, nu leagă cum trebuie elementele cu dificultate, bâțâie pe bârnă, cum spun gimnastele, iar aterizarea este doar bună. Arbitrii îi acordă doar 14,000, a șaptea notă din concurs.„Din păcate, am dat undă verde acelor mesaje și gânduri negative îndreptate către mine de acele persoane care nu și-au dorit ca eu să fiu aici. Mă bucur că am reușit să lupt, atât cât mai putut, presiunea a fost mare, emoțiile au fost multe. Nu mi-a ieșit cum mi-am dorit. Campioană olimpică sunt, și nu o dată, de trei ori. Mi-am jucat șansa până la capăt, dar n-a fost să fie”, a declarat Cătălina, cu ochii în lacrimi.Așadar, rămânem fără medalie olimpică la gimnastică, o tristă realitate cu care nu ne-am confruntat în perioada 1976 (Montreal) - 2016 (Rio).