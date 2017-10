Fără bazine, fără copii, fără rezultate! Nataţia constănţeană, într-un con de umbră

1

Natatia

Nu, domnilor, nu aria de selectie redusa e cauza! Lipsa bazinelor de inot este principala cauza! Vedeti bine ca sunt cateva mii de copii la ora actuala, numai in Constanta care doresc si fac inot! Dar in ce conditii!? Cate 7-8 pe culoar, cu un program inghesuit tocmai datorita lipsei culoarelor! Cu zeci de milioane platite anual de catre parinti pentru tot ce este necesar! Daca imi argumentati ca la Palatul copiilor nu se plateste, va intreb cati pot beneficia de aceasta "Oferta"? Vina este a celor care nu au fost in stare timp de 27 de ani sa construiasca un bazin olimpic public, de la politicieni pana la toti oamenii de sport care au condus orasul asta si nu au stiut sa impuna ca prioritati toate astea de dragul pastrarii scaunului! Va mirati ca renunta copiii!? Pai, tocmai din cauza motivelor expuse in articol, ar fi trebuit ceva schimbat in modul de a ii atrage sau macar mentine pe cei putini care , macar la inceput, doresc sa performeze! Dar daca odata cu trecerea timpului viata lor devine din ce in ce mai dificila, pentru ca nu sunt conditii de antrenament, nu sunt bani de abonament sau echipament sau vitamine, sau, sau, sau Sa mai spun de program de recuperare, de sauna, de masaj, de aparate de lucru performante (cine stie, intelege) cand nu exista condititii de a face doua antrenamente pe zi! Au fost rezultate la nivel de copii, cadeti si juniori la Constanta, Dar majoritatea dintre ei au renuntat prematur! Antrenorii si conducatorii cluburilor in cadrul mcarora erau legitimati ar trebui sa nu mai dea vina pe tentatii si tablete sau smartphonuri si sa -si faca mea culpa pentru ca n-au stiut sa-i pasttreze! Pana cand nu se va schimba esential modul de abordare a cestor probleme vom continua sa ne inchinam in fat unui Glinta sau Martin si sa ne rugam la cel de sus sa ii tina sanatosi ca sa avem si noi pe cine trimite la o olimpiada!