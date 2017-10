Fanii "Dracilor Roșii" apelează la amabilitatea locuitorilor din Lille: "Adoptați un belgian!"

Fanii ”Dracilor Roșii” apelează la amabilitatea locuitorilor din Lille pentru a primi găzduire.Belgienii joacă practic acasă "sfertul" cu Țara Galilor. Lille, care va găzdui duelul de mâine seară, se află aproape de granița lor cu Franța și la numai 57 de kilometri de Bruxelles. O aruncătură de băț pentru fanii "Dracilor Roșii", așteptați în număr foarte mare la meci.Problema e însă cazarea. Pe care oaspeții speră s-o rezolve fără a mai lua la rând hotelurile din Lille. Astfel, pe rețelele sociale a apărut o inițiativă adresată localnicilor, sub hashtagul "Adoptați un belgian". Acestora li se propune să le ofere fanilor camere libere sau măcar o canapea unde să poată pune capul jos peste noapte.Totul în virtutea "bunei înțelegeri care ne-a legat mereu de antica Galie. Suporterii Islandei și ai Irlandei sunt fabuloși, dar nici francezii nu sunt mai prejos și trebuie s-o demonstreze", a explicat în cotidianul Le Soir inițiatorul campaniei, Taynaus Teodoro."Suntem simpatici, distractivi și vrem să cântăm cu voi. Vă respectăm orașul și barurile și sperăm în generozitatea voastră de gazde"Taynaus Teodoro, inițiatorul campaniei "Adoptați un belgian"