Familia are suspiciuni cu privire la operaţia suferită de Sevastian Iovănescu

Familia are suspiciuni cu privire la operația suferită de Sevastian Iovănescu

Trupul neînsuflețit al lui Iovănescu a fost adus acasă ieri, conform dorinței fostului președinte al Farului. Înmormântarea va avea loc joi, la Cimitirul Palas. Familia lui Iovănescu a solicitat autorităților o autopsie, întrucât, după cum a declarat, pentru „Cuget liber”, Alexandra, soția fostului oficial farist, „avem unele suspiciuni legate de faptul că operația ar fi fost nereușită”. Expertiza medicală s-a desfășurat ieri dimineață, la morga Cimitirului Central din Constanța, iar după-amiază trupul neînsuflețit al lui Sevastian Iovănescu a fost adus acasă. Aceasta a fost dorința lui Bebe, ca, în cazul în care se va întâmpla ceva rău, să fie dus acasă, nu la o casă mortuară. „După părerea mea, unele dintre cele șase by-pass-uri nu au fost reușite, de aici apărând infecția. De altfel, ieri (n.n. - luni, în ziua morții lui Iovănescu), când pe Bebe l-a lăsat inima, medicul anestezist ne-a spus că e posibil să nu-i funcționeze toate by-pass-urile. În urma autopsiei, a rezultat șoc septic. Au fost trimise probe la București, iar acum așteptăm răspunsul final. Dacă se va dovedi că a fost o culpă medicală, trimitem hârtia primită mai departe, la Poliție și Procuratură. Doctorii din spital ne-au spus că operația a fost reușită, dar că a apărut la plămân o problemă post-operatorie”, ne-a spus Alexandra. Fratele mai mic al lui Sevastian, Traian (52 de ani), s-a arătat nemulțumit și de faptul că, luni, în ziua morții lui Iovănescu, familiei i s-a spus să aștepte o oră un răspuns în privința evoluției stării de sănătate a fostului farist, răspuns care nu a mai venit de la medicul anestezist. „Am așteptat, zece membri ai familiei, între 16,30 și 17,30, dar nu am primit vestea. Doctorul a plecat și au rămas doi rezidenți, cu care a vorbit la telefon. Trebuia să aibă tăria să ne spună, că acceptam. Văzusem și noi că era foarte grav. Dacă, într-adevăr, e vină medicală, să se facă dreptate, să nu mai apară și alte asemenea cazuri. Ar fi un mare păcat pentru ei chinul atât de lung al lui Bebe”, ne-a declarat Traian Iovănescu. Reprezentantul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, dr. Florian Stoian (purtător de cuvânt), nu a putut comenta punctul de vedere al familiei, în lipsa unei plângeri scrise, care să genereze o investigație internă a problemelor invocate de apropiații lui Iovănescu. „Având tot respectul pentru această dramă, precizez că, dacă are nemulțumiri, familia trebuie să depună o plângere scrisă, astfel încât cazul invocat să poată fi discutat oficial la noi. Eu nu cunosc să se fi depus o sesizare”, a declarat Stoian, pentru „Cuget Liber”. Soția lui Iovănescu a spus că, într-adevăr, nu a înaintat reclamație la spital, din lipsă de timp, dar acest lucru urmează a se întâmpla după încheierea tuturor problemelor legate de înmormântare. Fostul președinte al FC Farul va fi înhumat joi, 1 aprilie, la Cimitirul Palas, în jurul orei 14,30, într-un cavou în care își doarme somnul de veci și tatăl său. Joi, la ora 12, trupul neînsuflețit va fi purtat de acasă la stadionul „Farul”, iar de acolo cortegiul mortuar se va deplasa la Catedrală, slujba religioasă fiind programată la ora 13. În această seară, la căpătâiul fostului fotbalist și antrenor va veni și Adalbert Kassai, secretarul general al Federației Române de Fotbal, fiind așteptați și Dumitru Dragomir, și Ionuț Lupescu. La meciul de sâmbătă cu FC Snagov, jucătorii Farului vor intra pe teren purtând un banner cu mesajul „Te vom iubi mereu, nea Bebe!” și vor juca cu banderole negre. Mai multe poze ale lui Iovănescu vor fi afișate de jur-împrejurul stadionului „Farul”. De asemenea, Farul a obținut amânarea pentru marți, 6 aprilie, a celor două meciuri de juniori republicani cu Metalul Constanța, care ar fi trebuit să se joace, pe terenul Farul II, tocmai în ziua înmormântării. *** FC Farul se organizează pentru a-i face o primire deosebită, pentru ultima dată, pe stadion, lui Sevastian Iovănescu. Potrivit vicepreședintelui farist Robert Avramescu, oficialii constănțeni încearcă să aducă în incinta arenei un ecran uriaș, pe care să se deruleze imagini cu fostul președinte al clubului, în momentul în care cortegiul mortuar va parcurge turul de pistă. De asemenea, șapte florărese lucrează la București la o coroană de flori de dimensiuni foarte mari (3,5 m), în culorile clubului, care va fi purtată de întreaga echipă. *** Conducători, antrenori, jucători și întreg personalul clubului Farul Con-stanța, cu sufletele pustiite de durere, anunțăm decesul celui care a fost Sevastian Iovănescu, un farist cu suflet mare. Dispariția sa neașteptată lasă un gol imens în inimile noastre. Bebe Iovănescu are un loc aparte în istoria FC Farul. Pentru tot ce a făcut în fotbalul românesc, respectul nostru va fi etern. Dormi în pace, prieten drag! Dumnezeu să te aibă în paza sa! FC Farul Constanța Bebe Iovănescu A plecat cu încredere să-și refacă sănătatea pentru o intervenție chirurgicală în Spitalul Județean Constanța, ca să rămână acasă, lângă clubul pe care l-a iubit, Farul, lângă fiica sa, Alexandra. Din păcate, n-a rezistat, competiția a fost prea grea pentru el, la 57 de ani. Echipa Direcției pentru Sport este alături de familie, de fiica lui, Alexandra, și îl roagă pe Bunul Dumnezeu să îl aibă în grijă. Dumnezeu să te odihnească în pace, Bebe, fotbalul a fost pentru tine viața ta, a fost tot ce ai iubit mai mult. Elena Frîncu, director coordonator DSJ Constanța Vestea dispariției lui Sevastian Iovănescu ne-a bulversat pe toți. Sportul constănțean a pierdut un om de mare valoare, un caracter special și un profesionist sută la sută. Conducerea clubului nostru, jucătoarele, tehnicienii sunt alături de familia mult îndurerată. Traian Bucovală, director executiv CS Tomis Deplângem moartea prematură a lui Sevastian Iovănescu, fost mare fotbalist, antrenor dedicat și conducător de club, un om cu un suflet de aur. Transmitem condoleanțe familiei greu încercate. Dumnezeu să-l odihnească! CS Farul Constanța