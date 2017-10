Facă-se voia lui Muşi: victorie la 10 goluri diferenţă!

CS Tomis - AC Elpides HC Dramas, în Challenge Cup

Facă-se voia lui Muși: victorie la 10 goluri diferență!

Dumitru Muși, antrenorul principal al CS Tomis, își dorește ca elevele sale să câștige ambele partide cu AC Elpides HC Dramas, din turul trei al Challenge Cup la handbal feminin. Manșa întâi are loc sâmbătă, de la ora 17, în Sala Sporturilor, iar tehnicianul constănțean ar fi mulțumit cu o victorie a formației sale la 10 goluri diferență. „Challenge Cup este o competiție de altă anvergură față de Liga Națională. Participarea în cupele europene presupune un eveniment important, în care reprezentăm nu numai clubul și Constanța, ci întreaga Românie handbalistică. Suntem datori cu toții handbalului românesc și vom face tot ce putem pentru a-l reprezenta cu cinste. E de dorit să învingem în ambele manșe, dar sâmbătă îmi doresc victoria în primul rând, iar diferența care m-ar mulțumi pe mine personal este de zece goluri", a declarat Dumitru Muși, vineri, în cadrul conferinței de presă organizate la Sala Sporturilor. Despre adversare, Tomisul a strâns destul de puține date. „Nu am văzut niciun meci al Dramas-ului, dar știu că, față de anul trecut, s-a întărit și este peste nivelul mediu al campionatului elen. Sperăm să nu fim surprinși și să ne facem jocul", a spus Muși, care nu se va putea baza, sâmbătă, pe Anișoara Durac Marcu și Cristina Georgescu, ambele accidentate. Intrare liberă la sală La rândul său, președintele clubului, Gheorghe Slabu, a precizat că obiectivul Tomisului pentru acest sezon este calificarea în finala competiției. „Vreau ca fetele să intre în teren foarte hotărâte, să abordeze cu înțelepciune jocul, astfel încât să luăm un avantaj hotărâtor, iar returul să fie unul doar turistic. Dacă ne mobilizăm exemplar, ne calificăm fără emoții în turul următor. Obiectivul fixat este calificarea în finală, iar fetele au o motivație financiară corespunzătoare", a declarat Slabu. Partida Tomis - Elpides Dramas este arbitrată de Peter Hascik și Zbislav Otapka (Slovacia), observator EHF fiind Bozhidar Georgiev (Bulgaria). Intrarea spectatorilor este liberă.