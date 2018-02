Liga Națională de handbal masculin

Extrema stângă a HCDS, Csog Vencel, jucătorul etapei

Noua achiziție a HC Dobrogea Sud Constanța, extrema strângă Csog Vencel (21 de ani), a fost declarat cel mai bun jucător al etapei a XXVlll-a a Ligii Naționale de handbal masculin, de către portalul handbalvolei.ro. Acesta a reușit să marcheze de opt ori în poarta celor de la Dinamo București, în egalul scos de HCDS, in extremis, în deplasare, scor 32-32.Din cele aproximativ 2.000 de voturi exprimate, 641 au revenit jucătorului adus la Constanța de la HC Odorhei.Pe locul secund, s-a clasat interul stânga Bogdan Moisă (24 de ani), cel care a fost lăsat de HC Dobrogea Sud să joace un an și jumătate la CSM Focșani, și se pare că o face foarte bine. Bogdan Moisă se poate întoarce la Constanța după ce expiră înțelegerea cu CSM Focșani, dacă cele două părți convin acest lucru.HC Dobrogea Sud (locul 5) are programată următoarea etapă, luni, 26 februarie, atunci când va juca, în deplasare, cu AHC Potaissa Turda (locul 3).Marți, 27 februarie, la sediul Federației Române de Handbal, va avea loc tragerea la sorți a semifinalelor Cupei României la handbal masculin, ediția 2017/2018. Cele patru echipe calificate la turneul final de la Constanța (17 și 18 martie) sunt HC Dobrogea Sud, HCM Baia Mare, Steaua București și CS Politehnica Timișoara.