Explozie de energie! BC Athletic, demonstraţie de baschet

Explozie de energie! BC Athletic, demonstrație de baschet

Acțiune extrem de frumoasă inițiată de DJST Constanța și Oratoriul Don Bosco, invitați speciali fiind baschetbaliștii de la BC Athletic, care le-au arătat celor mici ce înseamnă îndemânare și precizie în jocul sub panou.







„Nu am mai simțit atâta energie de la meciurile de acasă, când eram înconjurați de atâția copii și atâta lume! Am răspuns invitației Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța și a celor de la Oratoriul Don Bosco Constanța pentru câteva meciuri demonstrative de baschet cu copiii. Ne-am jucat, am făcut fotografii și ne-am bucurat împreună de baschet”, a declarat președintele BC Athletic, Andrei Talpeș.







BC Athletic Constanța a terminat etapa Raiffeisen Bank Băneasa Streetball din Liga Națională de Baschet 3x3 cu patru victorii în cinci meciuri.







După o primă zi în care și-a câștigat toate meciurile în faza grupelor, „Gladiatorii din Tomis”, cu cea mai tânără echipă trimisă la Open Masculin de până acum, au contabilizat în ziua a doua o victorie cu Hell’s Angels și o înfrângere cu Știința București, echipă care a eliminat și Team Sibiu, care îl avea pe cunoscutul Pegkas Panaiotis în componență.